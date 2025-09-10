giovedì, Settembre 11, 2025
Cultura

“La gatta alla fine del mondo” di Robert Perišić

IL LIBRO

Com’era quando l’Adriatico era il mare del Nord, ai confini del mondo? Come è nata la civiltà che oggi chiamiamo Europa? Chi erano i Liburni, il cui cielo era femmina? Come è possibile che il primo gatto sia arrivato in Adriatico sulla stessa barca su cui viaggiarono l’alfabeto e l’urbanistica?
Robert Perišić ci conduce in un viaggio avventuroso a bordo di una nave che nel IV secolo a.C. parte dalla colonia greca di Siracusa per fondare un’apoikia, una nuova polis, una casa lontano da casa. Sulla nave diretta a Issa (l’isola di Vis, Lissa), c’è Kalia, un ragazzino che fugge dal suo padrone, e poi Miu, la gatta, le piante della vite e dell’ulivo, la filosofia e il modello di società nel quale ancora viviamo.
Una favola ecologica sulla nascita della civiltà europea.

L’AUTORE

ROBERT PERIŠIĆ Scrittore croato tra i migliori e i più noti della sua generazione. Per Bottega Errante Edizioni ha pubblicato I prodigi della città di N., romanzo dal quale è tratta anche la serie TV “The Last Socialist Artefact”, e la raccolta di racconti Disastri esistenziali e spese folli. Pubblicato nel 2022,La gatta alla fine del mondo è diventato rapidamente un best seller in tutta la regione balcanica, è uscito negli USA e in Messico e nel 2023 è stato inserito tra i migliori libri dell’anno dal “Wall Street Journal”.­

(Fonte: Bottega Errante Edizioni)

