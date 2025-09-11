giovedì, Settembre 11, 2025
Cultura

“Il mindset della longevità” di Filippo Ongaro

IL LIBRO
Siamo ossessionati dal desiderio di battere sul tempo il nostro orologio biologico. Eppure dimentichiamo che aspirare alla longevità non è solo voler vivere a lungo, ma anche vivere bene: con energia, pienezza e significato. Medico e pioniere nel campo della medicina preventiva e dell’invecchiamento, Filippo Ongaro offre un approccio rivoluzionario che integra neuroscienze, filosofia e spiritualità per affrontare il processo di aging con la mente, prima che con il corpo. Attraverso dati scientifici, riflessioni e storie vere, Ongaro svela come la chiave per una longevità autentica passa sì da nutrizione, allenamento e qualità del sonno, ma anche e soprattutto dalla costruzione di una nuova consapevolezza, per imparare ad accettare ciò che non si può cambiare e avendo il coraggio di cambiare ciò che si può modificare.

Dall’indice del libro:
• Come e perché il mindset influisce sull’invecchiamento
• Imparare a convivere con l’incertezza
• I rimpianti fondamentali da evitare
• Concepire la felicità come una pratica
• Alla base di tutto ci sono le abitudini
• I passi pratici per costruire un mindset pro-longevità
• Il concetto di lavoro interiore
• Imparare a meditare
• Gestire al meglio lo stress
• Sviluppare consapevolezza
• Perdonare sé stessi e gli altri
L’AUTORE
FILIPPO ONGARO è medico, autore e speaker di fama internazionale, pioniere nel campo della medicina preventiva e della longevità. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia e gli studi in medicina dello sport, ha lavorato presso l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), studiando l’invecchiamento accelerato in microgravità. Primo medico italiano a ottenere la certificazione in medicina anti-aging (ABAARM) e in medicina funzionale (IFM) negli Stati Uniti, ha fondato e diretto uno tra i primi centri di medicina anti-aging in Europa. Ha lavorato con astronauti, atleti, manager e migliaia di persone, promuovendo un approccio innovativo che unisce scienza, prevenzione e attenzione al mindset. È coach certificato in problem solving e comunicazione strategica presso il Centro di Terapia Strategica diretto dal professor Giorgio Nardone, nonché autore di numerosi bestseller sulla longevità e lo stile di vita consapevole. Oggi vive in Svizzera e si dedica alla divulgazione, al coaching e alle sue attività imprenditoriali.

(Fonte e photocredit: Vallardi Editore)

