“Il mindset della longevità” di Filippo Ongaro

IL LIBRO
|Siamo ossessionati dal desiderio di battere sul tempo il nostro orologio biologico. Eppure dimentichiamo che aspirare alla longevità non è solo voler vivere a lungo, ma anche vivere bene: con energia, pienezza e significato. Medico e pioniere nel campo della medicina preventiva e dell’invecchiamento, Filippo Ongaro offre un approccio rivoluzionario che integra neuroscienze, filosofia e spiritualità per affrontare il processo di aging con la mente, prima che con il corpo. Attraverso dati scientifici, riflessioni e storie vere, Ongaro svela come la chiave per una longevità autentica passa sì da nutrizione, allenamento e qualità del sonno, ma anche e soprattutto dalla costruzione di una nuova consapevolezza, per imparare ad accettare ciò che non si può cambiare e avendo il coraggio di cambiare ciò che si può modificare.
Dall’indice del libro:
• Come e perché il mindset influisce sull’invecchiamento
• Imparare a convivere con l’incertezza
• I rimpianti fondamentali da evitare
• Concepire la felicità come una pratica
• Alla base di tutto ci sono le abitudini
• I passi pratici per costruire un mindset pro-longevità
• Il concetto di lavoro interiore
• Imparare a meditare
• Gestire al meglio lo stress
• Sviluppare consapevolezza
• Perdonare sé stessi e gli altri
L’AUTORE
|FILIPPO ONGARO è medico, autore e speaker di fama internazionale, pioniere nel campo della medicina preventiva e della longevità. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia e gli studi in medicina dello sport, ha lavorato presso l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), studiando l’invecchiamento accelerato in microgravità. Primo medico italiano a ottenere la certificazione in medicina anti-aging (ABAARM) e in medicina funzionale (IFM) negli Stati Uniti, ha fondato e diretto uno tra i primi centri di medicina anti-aging in Europa. Ha lavorato con astronauti, atleti, manager e migliaia di persone, promuovendo un approccio innovativo che unisce scienza, prevenzione e attenzione al mindset. È coach certificato in problem solving e comunicazione strategica presso il Centro di Terapia Strategica diretto dal professor Giorgio Nardone, nonché autore di numerosi bestseller sulla longevità e lo stile di vita consapevole. Oggi vive in Svizzera e si dedica alla divulgazione, al coaching e alle sue attività imprenditoriali.
(Fonte e photocredit: Vallardi Editore)