“Il mindset della longevità” di Filippo Ongaro

FILIPPO ONGARO è medico, autore e speaker di fama internazionale, pioniere nel campo della medicina preventiva e della longevità. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia e gli studi in medicina dello sport, ha lavorato presso l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), studiando l’invecchiamento accelerato in microgravità. Primo medico italiano a ottenere la certificazione in medicina anti-aging (ABAARM) e in medicina funzionale (IFM) negli Stati Uniti, ha fondato e diretto uno tra i primi centri di medicina anti-aging in Europa. Ha lavorato con astronauti, atleti, manager e migliaia di persone, promuovendo un approccio innovativo che unisce scienza, prevenzione e attenzione al mindset. È coach certificato in problem solving e comunicazione strategica presso il Centro di Terapia Strategica diretto dal professor Giorgio Nardone, nonché autore di numerosi bestseller sulla longevità e lo stile di vita consapevole. Oggi vive in Svizzera e si dedica alla divulgazione, al coaching e alle sue attività imprenditoriali.