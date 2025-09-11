Benvenute matricole UniTrento: al via le prime lezioni per oltre 3300 nuovi studenti

Settembre porta con sé il ritorno nelle aule anche all’Università di Trento. Nei vari dipartimenti dell’Ateneo sono iniziate in questi giorni le lezioni e i momenti di accoglienza rivolti alle nuove matricole. Sono oltre 3300 gli studenti e le studentesse che per la prima volta varcano la soglia di UniTrento per l’anno accademico 2025/26, mentre in totale sono circa 13mila i giovani che tornano a frequentare le sedi cittadine.

Per chi comincia, l’ingresso nel mondo universitario significa entusiasmo ma anche bisogno di punti di riferimento. Proprio per questo i dipartimenti hanno organizzato presentazioni e incontri dedicati: si spiega come muoversi tra calendari e servizi, si illustrano le opportunità di studio all’estero e ci si familiarizza con biblioteche, tutorato e diritto allo studio. L’atmosfera è quella del primo giorno di scuola, ma con uno sguardo già rivolto al futuro.

Gli appuntamenti – così come riporta l’ufficio stampa di Unitrento – di benvenuto si stanno svolgendo a scaglioni. Ieri hanno aperto le porte i dipartimenti di Ingegneria industriale, Biologia cellulare e computazionale e il Centro Agricoltura Alimenti Ambiente, mentre anche Ingegneria e Scienza dell’Informazione ha avviato i suoi incontri che proseguiranno nei prossimi giorni. Oggi è la volta di Matematica, che accoglie le nuove matricole a Povo 2, e a seguire toccherà a Giurisprudenza, Economia e Management, Ingegneria civile e ambientale, Sociologia e Ricerca sociale, fino ai corsi ospitati a Rovereto. Il calendario si chiuderà a ottobre con Educazione professionale.

Non mancano i saluti istituzionali. Il rettore Flavio Deflorian porta come ogni anno un messaggio di incoraggiamento, ricordando la fiducia che studenti e famiglie ripongono nell’Ateneo. Con lui, i direttori di dipartimento e i rappresentanti dell’Opera Universitaria, che illustrano i servizi dedicati, dalle mense agli alloggi, passando per lo sport universitario. Alcuni incontri prevedono anche ospiti esterni: a Sociologia interverrà lo scrittore e docente Andrew Spannaus.

Accanto alle matricole triennali e a ciclo unico, in questi giorni si svolgono anche gli incontri di accoglienza per le lauree magistrali, fondamentali per chi arriva a Trento dopo un primo percorso in altre città. Per tutti, la parola d’ordine è orientamento: scoprire come muoversi tra uffici, aule e servizi, ma anche iniziare a immaginare esperienze di studio all’estero grazie ai programmi di mobilità e alle attività del Centro linguistico di Ateneo.