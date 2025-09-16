martedì, Settembre 16, 2025
Bolzano, donna forza l’ingresso dell’ospedale San Maurizio: arrestata dai Carabinieri

Notte movimentata all’ospedale “San Maurizio” di Bolzano, dove una 39enne del capoluogo è stata arrestata dai Carabinieri dopo essersi introdotta senza autorizzazione all’interno della struttura sanitaria.

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe forzato una porta dell’edificio vecchio del nosocomio, danneggiando alcuni arredi e la postazione informatica della reception. Le guardie giurate presenti hanno cercato invano di fermarla: la donna, apparsa insolitamente agitata, non si calmava e stava diventando una minaccia anche per la loro incolumità.

A quel punto è stato richiesto l’intervento dei militari dell’Arma. All’arrivo dei Carabinieri, la 39enne ha rifiutato le cure mediche e di fornire le proprie generalità, arrivando a spingere uno dei militari e a tentare di mordere il braccio di un altro nel tentativo di fuggire.

Bloccata immediatamente, è stata condotta in caserma e arrestata con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. Dopo una notte trascorsa nelle camere di sicurezza di via Dante, la donna è in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattina di martedì 16 settembre.

La vicenda e i risvolti

L’episodio ha destato particolare attenzione, sia per la dinamica avvenuta all’interno di una struttura sanitaria frequentata da cittadini e personale medico, sia per il livello di aggressività mostrato dalla donna, che non ha esitato ad affrontare prima il personale di vigilanza e poi i militari.

