Charlie Kirk crypto: dalla tragedia alle meme-coin, il lato oscuro della speculazione digitale

Dopo l’omicidio di Charlie Kirk sono nate decine di criptovalute a suo nome: il fenomeno delle meme-coin tra speculazione e cinismo digitale

Non era ancora trascorsa un’ora dalla notizia dell’omicidio di Charlie Kirk che già il mercato parallelo delle criptovalute aveva trovato un nuovo terreno di gioco e di speculazione. Nel giro di quindici minuti dalla morte del fondatore di Turning Point USA, su alcune piattaforme è comparso il token RIP Charlie Kirk, subito affiancato da varianti con nomi simili. Secondo le stime dei tracker online, oggi circolano circa cinquanta token dedicati alla sua memoria.

Così, mentre l’America si stringeva attorno alla tragedia – con condanne bipartisan e con la moglie Erika Kirk chiamata a raccogliere l’eredità politica del marito – un altro universo, quello delle meme-coin, si muoveva con la velocità propria del digitale. In poche ore il token “RIPCharlieKirk”, nato su piattaforme come Pump.Fun, ha raggiunto una capitalizzazione stimata di circa cinque milioni di dollari, con rialzi fino al 50.000% e milioni di dollari di scambi concentrati in un arco temporale brevissimo.

Le meme-coin sono un fenomeno che racconta molto della nostra epoca: criptovalute nate quasi per scherzo, legate a un personaggio improvvisamente diventato virale o a una moda del momento. Diversamente da Bitcoin o Ethereum, il loro valore non risiede in una tecnologia rivoluzionaria, ma nell’entusiasmo della rete, nel passaparola, nel desiderio di cavalcare un’onda collettiva. È già successo con Dogecoin e Shiba Inu, divenuti simboli globali della cultura digitale. Ma dietro l’ironia si cela un’instabilità intrinseca: questi token possono esplodere nel giro di poche ore e crollare subito dopo, lasciando migliaia di piccoli investitori a registrare solo perdite.

In realtà, la maggior parte di queste criptovalute non poggia su alcun progetto solido. Nascono e muoiono nel giro di settimane, sospinte dalla viralità del momento, spesso con dinamiche che ricordano gli schemi di pump and dump: pochi che guadagnano molto, molti che restano con nulla in mano. Ma ciò che rende questo episodio particolarmente emblematico non è soltanto l’azzardo finanziario: è la questione etica che solleva. Trasformare la morte di un uomo in pretesto per il trading significa oltrepassare un confine culturale, normalizzare la mercificazione istantanea di qualsiasi evento, persino il più tragico.