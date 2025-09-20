Trento. “E poi verrà l’autunno”: domenica 21 settembre alle 19 in Piazza Duomo

Domenica 21 settembre alle 19, Piazza Duomo a Trento si trasformerà in un palcoscenico incantato per salutare l’estate e accogliere l’arrivo dell’autunno con un evento che unisce danza e musica, luce e natura, in un’atmosfera sospesa tra la fine e l’inizio.

Sul palco, adornato con fiori e candele si esibiranno i danzatori della compagnia parigina “I Funamboli”: Louise Marie Jade Camillo, Maxime Pierre Jacques Alvarez, Antonin Lionel Chantal David Muno accompagnati dalle note del pianista Marco Sala.

Le coreografie, firmate da Fabio Crestale con Mariapia Di Mauro come assistente, daranno corpo al cambiamento, raccontando con il movimento la poesia del tempo che scorre. Questo appuntamento non è solo uno spettacolo, è un rito collettivo, per lasciarsi alle spalle l’estate e aprire il cuore alla nuova stagione.

Al termine della serata, i fiori che decorano il palco saranno distribuiti ad offerta libera. Il ricavato sarà devoluto al fondo di solidarietà “Città di Trento”, trasformando l’arte in gesto concreto di solidarietà.

(Fonte: Comune di Trento)