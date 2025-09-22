Erika Kirk perdona l’assassino del marito Charlie

“Perdono il giovane che ha ucciso Charlie”, così la moglie di Charlie Kirk, Erika Kirk, in un discorso emozionante ha scelto la via più difficile: quella del perdono. Con la voce rotta dall’emozione, ha guardato oltre la tragedia che le ha strappato il marito e ha pronunciato parole che hanno lasciato un segno.

«Perdono il giovane che ha ucciso Charlie. Lo perdono perché è quello che Cristo avrebbe fatto. Ed è quello che Charlie avrebbe fatto», ha detto Erika dal palco del memoriale di Glendale, nello stadio gremito che ha accolto il ricordo di Charlie Kirk, ricordando come la missione del marito fosse proprio quella di parlare ai ragazzi smarriti, senza fede né direzione, spesso consumati da rabbia e rancore. «Charlie voleva raggiungere i “lost boys” dell’Occidente. Voleva mostrare loro che un’altra strada era possibile. Anche a giovani uomini come quello che gli ha tolto la vita.»

Il discorso non è stato solo una dichiarazione di fede, ma un manifesto di speranza. L’idea che l’amore, anche di fronte alla violenza, resti l’unica risposta possibile. «L’odio non si vince con l’odio, ma con l’amore. Sempre e soltanto con l’amore», ha ribadito Erika davanti al pubblico commosso.

In quei giorni segnati dal dolore, la vedova di Kirk ha raccontato di aver trovato conforto in Usha Vance, seconda lady degli Stati Uniti, che le ha offerto una chiave semplice e umana per affrontare il lutto: «15 minuti alla volta». «Quando non sai come andare avanti – mi ha detto Usha – pensa solo ai prossimi quindici minuti. Poi ad altri quindici. E così via», ha ricordato Erika, definendo quelle parole un dono inatteso, capace di sostenerla proprio quando sentiva di non avere più forze.