lunedì, Settembre 22, 2025
HomeMondoErika Kirk perdona l’assassino del marito Charlie
Mondo

Erika Kirk perdona l’assassino del marito Charlie

Di redazione

-

0
0

“Perdono il giovane che ha ucciso Charlie”, così la moglie di Charlie Kirk, Erika Kirk, in un discorso emozionante ha scelto la via più difficile: quella del perdono. Con la voce rotta dall’emozione, ha guardato oltre la tragedia che le ha strappato il marito e ha pronunciato parole che hanno lasciato un segno.

«Perdono il giovane che ha ucciso Charlie. Lo perdono perché è quello che Cristo avrebbe fatto. Ed è quello che Charlie avrebbe fatto», ha detto Erika dal palco del memoriale di Glendale, nello stadio gremito che ha accolto il ricordo di Charlie Kirk, ricordando come la missione del marito fosse proprio quella di parlare ai ragazzi smarriti, senza fede né direzione, spesso consumati da rabbia e rancore. «Charlie voleva raggiungere i “lost boys” dell’Occidente. Voleva mostrare loro che un’altra strada era possibile. Anche a giovani uomini come quello che gli ha tolto la vita.»

Il discorso non è stato solo una dichiarazione di fede, ma un manifesto di speranza. L’idea che l’amore, anche di fronte alla violenza, resti l’unica risposta possibile. «L’odio non si vince con l’odio, ma con l’amore. Sempre e soltanto con l’amore», ha ribadito Erika davanti al pubblico commosso.

In quei giorni segnati dal dolore, la vedova di Kirk ha raccontato di aver trovato conforto in Usha Vance, seconda lady degli Stati Uniti, che le ha offerto una chiave semplice e umana per affrontare il lutto: «15 minuti alla volta». «Quando non sai come andare avanti – mi ha detto Usha – pensa solo ai prossimi quindici minuti. Poi ad altri quindici. E così via», ha ricordato Erika, definendo quelle parole un dono inatteso, capace di sostenerla proprio quando sentiva di non avere più forze.

Articolo precedente
Trump ricorda Charlie Kirk: «Martire della libertà americana»
Articolo successivo
Glendale segna la svolta del Partito Repubblicano: da Trump contro il GOP a il GOP con Trump
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1739Politica822Cultura677Società626Editoriali545Pensieri in Libertà450Mondo351Salute e ambiente284Economia270

© Newspaper Theme | All rights reserved

Powered by
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by