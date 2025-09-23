Clownterapia a Riva del Garda: aperte le iscrizioni al corso base di ottobre

RIVA DEL GARDA – Un naso rosso, un camice variopinto e la capacità di trasformare un corridoio d’ospedale in un piccolo teatro. L’11 e il 12 ottobre a Riva del Garda torna il corso base di clownterapia organizzato dall’associazione Clown Family, realtà nata ad Arco nel 2016 e oggi punto di riferimento in Trentino per chi ha scelto di portare la leggerezza dove regnano dolore e paura.

Dietro il gioco c’è molto di più. La cosiddetta “terapia del sorriso” è ormai riconosciuta come un supporto prezioso per chi affronta percorsi difficili: bambini ricoverati nei reparti pediatrici, anziani soli nelle case di riposo, persone con disabilità o famiglie in difficoltà. Non è solo intrattenimento, ma un intervento capace di attivare risorse psicologiche e fisiologiche che aiutano a vivere meglio.

La scienza conferma ciò che l’istinto suggerisce: ridere accelera il cuore, stimola la respirazione, abbassa la pressione e rilascia endorfine che alleviano il dolore. Il buonumore rinforza le difese immunitarie e rende più sopportabile la malattia, mentre la tristezza prolungata ne indebolisce l’organismo. Per questo la visita di un clown, tra uno scherzo e una carezza, diventa parte integrante della cura.

In questi anni i volontari di Clown Family hanno portato la loro energia non solo negli ospedali trentini, ma anche oltre i confini: Romania, Grecia, Ucraina, Kosovo. Lì, in orfanotrofi e campi profughi, la clownterapia ha avuto forse la sua espressione più intensa: un sorriso che restituisce dignità a chi l’ha perduta.

Chi desidera intraprendere questo percorso potrà farlo a Riva del Garda, ma bisogna affrettarsi: i posti sono limitati. Le iscrizioni sono già aperte al numero 379 266 4286 o scrivendo a clownfamily2@gmail.com.

Un’occasione per scoprire che il sorriso non è solo un gesto spontaneo, ma una medicina gratuita e potentissima, capace di cambiare la giornata di chi soffre. E forse, anche di chi lo regala.