Riva del Garda. “Il tedesco giocando”: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al corso “Il tedesco giocando”, evento organizzato dall’associazione Amici di Bensheim, la stessa che gestisce il gemellaggio di Riva del Garda con la città dell’Assia, nella sede del Corpo bandistico in viale dei Tigli 43.

Tale attività è rivolta a bambine e bambini delle classi quarte e quinte della scuola primaria.

Il corso, che si propone di avvicinare in modo gioioso i bambini alla lingua tedesca, facendola apprezzare non per uso scolastico ma quale lingua quotidiana, consiste in cinque incontri di un’ora che si svolgono nei martedì del 24 e del 31 marzo e del 14, del 21 e del 28 aprile nella sede del Corpo bandistico Riva del Garda in viale dei Tigli 43 dalle 16.30 alle 17.45.

(Fonte e per maggiori informazioni, iscrizioni e costi: Comune di Riva del Garda – Associazione Amici di Bensheim)