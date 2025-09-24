Energia. “Puntare su efficienza energetica può essere strada giusta per ridurre le bollette”

Puntare sull’efficienza energetica può essere la strada giusta per ridurre le bollette, senza cambiare le proprie abitudini, con un taglio alle spese periodiche e anche con la possibilità di rendere più sostenibile dal punto di vista ambientale la propria abitazione. Gli elettrodomestici sono una delle principali fonti di consumo di energia in casa. Scegliere apparecchi ad alta efficienza è, quindi, molto importante.

Per acquistare nuovi elettrodomestici ad alta efficienza, nel corso dei prossimi mesi, ci sono due opzioni da considerare la detrazione del 50% garantita dal Bonus mobili ed elettrodomestici e il nuovo Bonus elettrodomestici che garantisce il 30% di sconto in fattura, con un tetto massimo di 100 euro oppure di 200 euro (ma solo per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro).

In ogni caso, si tratta di un momento importante per migliorare l’efficienza energetica di casa e risparmiare nel lungo periodo. Come evidenziato dai dati raccolti dalla nuova indagine dell’Osservatorio Segugio.it, il taglio alla spesa in bolletta dell’energia elettrica può essere significativo e l’investimento può essere recuperato in pochi anni, in base al tipo di elettrodomestico acquistato, al bonus scelto e ad altri fattori, come il costo dell’energia.

I Bonus disponibili

Le famiglie italiano hanno una due opzioni (non cumulabili) per acquistare un nuovo elettrodomestico ad alta efficienza:

BONUS SCONTO PREVISTO CARATTERISTICHE DEL BONUS Bonus mobili ed elettrodomestici Detrazione del 50% su un importo massimo di 5.000 euro per l’acquisto di elettrodomestici nuovi in caso di interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente La detrazione è calcolata in dieci quote annuali di pari importo ed è valida per l’acquisto di forni, lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi e congelatori Bonus elettrodomestici Sconto in fattura del 30% con tetto massimo di 100 euro oppure, per chi ha ISEE fino a 25.000 euro, di 200 euro È disponibile un bonus per nucleo familiare utilizzabile per l’acquisto di lavatrici, lavasciuga, forni, cappe, lavastoviglie, asciugabiancheria, frigoriferi, congelatori e piani cottura

Bollette più basse con l’efficienza energetica

Il risparmio legato all’efficienza energetica va valutato caso per caso e non è possibile stimare un valore che possa andar bene a tutte le famiglie e per tutte le case, in quanto i fattori in gioco sono tanti. Bisogna considerare, infatti, il tipo di elettrodomestici posseduti e la loro efficienza, il costo dell’energia applicato dal fornitore e anche l’utilizzo del singolo apparecchio che varia da famiglia a famiglia, spesso in modo significativo.

Per una famiglia tipo con un frigocongelatore da 300 litri (200 litri per il frigo e 100 litri per il congelatore), una lavatrice e un’asciugatrice (da 8 kg) e una lavastoviglie da incasso (da 60 cm e 12 coperti) il passaggio dall’ultima classe di efficienza ad apparecchi in prima classe di efficienza può garantire un risparmio di 112 euro all’anno. Bisogna considerare, però, una spesa di circa 2.027 euro per l’acquisto degli elettrodomestici.

Il Bonus Elettrodomestici ha un impatto minimo

Con il Bonus mobili ed elettrodomestici, combinando la detrazione (pari a circa 101 euro all’anno per 10 anni nel caso d’esempio) e il risparmio in bolletta (nell’ipotesi di costo costante dell’energia) è possibile risparmiare 213 euro all’anno. In questo modo si può rientrare nell’investimento in circa 9 anni e 6 mesi assicurandosi la possibilità di sfruttare per tutto il periodo quattro elettrodomestici ad altissima efficienza.

Il Bonus elettrodomestici, invece, risulta una misura con un impatto molto più limitato, sia per il tetto all’importo. Considerando i quattro elettrodomestici considerati nell’esempio, infatti, il risparmio varia tra 14 euro e 48 euro all’anno, in base all’apparecchio scelto per utilizzare il bonus. Il rientro dall’investimento può avvenire da un minimo di 8 anni e 1 mese a un massimo di più di 20 anni.

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA PER FAMIGLIA TIPO* RIDUZIONE DEI CONSUMI RISPARMIO ANNUO IN BOLLETTA** RIENTRO DALL’INVESTIMENTO*** Con Bonus elettrodomestici tra 93 kWh e 321 kWh in base all’elettrodomestico tra 14 euro e 48 euro in base all’elettrodomestico acquistato variabile in base all’elettrodomestico, da un minimo di 8 anni e 1 mese Con Bonus mobili ed elettrodomestici 752 kWh 112 euro 9 anni e 6 mesi

(Fonte ed Elaborazioni: Segugio.it su dati Enea. Per la determinazione del consumo si considera il dato più basso possibile per l’ultima classe e il più alto possibile per la 1° classe.)

*Una famiglia che risiede in un’abitazione con un frigocongelatore da 300 litri (200 litri per il frigo e 100 litri per il congelatore), una lavatrice e un’asciugatrice (da 8 kg), una lavastoviglie da incasso (da 60 cm e per 12 coperti).

**Importo stimato considerando la tariffa applicata da ARERA ai clienti vulnerabili in regime tutelato (IVA compresa).

***Per il costo di acquisto degli elettrodomestici sono considerati i modelli più convenienti venduti da Amazon.it al 15/9/2025 per le categorie analizzate