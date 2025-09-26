Frate Fabio a RaiRadio2: “Lavoravo nella moda, cercavo la felicità in cose tipo discoteca, ragazze, stadio. Poi, a 25 anni, ho sentito una voce che mi invitava ad aprire il vangelo”

Frate Fabio, romano dell’ordine dei cappuccini, ha raccontato la sua storia intervenendo ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 2.

Frate Fabio ha esordito nel suo intervento, raccontando: “Prima lavoravo nella moda, cercavo la felicità in cose tipo la discoteca, le ragazze, lo stadio, qualche serata ad alto tasso alcolico. Ma non l’ho mai trovata in realtà. Poi Dio mi è venuto incontro con il vangelo. E lì ho sentito una persona che mi parlava veramente nel cuore. Questa persona è Gesù. Mi ha dato quella felicità che non trovavo prima in tutte quelle cose. Piaceri momentanei che non lasciano nulla di concreto. Non trovavo nulla che mi appagasse, poi a 25 anni ho sentito una voce, una chiamata, che mi invitava ad aprire il vangelo. In tre giorni l’ho letto tutto”.

E ancora parlando dell’inizio del suo percorso, Frate Fabio ha ulteriormente specificato: “A casa non l’hanno presa tanto bene. Quando ho deciso di licenziarmi, ma anche prima, quando ho iniziato a dare qualche stipendio ai poveri. Se mi manca il sesso? Ho 48 anni, sono più di diciotto anni che sono Frate. Ormai sono vaccinato all’astinenza dal sesso. Della vita di prima non mi manca nulla. Oggi vivo a Rieti, prego, incontro tante persone che hanno bisogno di parlare e sono un po’ smarrite, e il pomeriggio lo dedico totalmente ai malati in ospedale”.

Infine, concludendo il suo intervento, Frate Fabio ha affermato: “Gli amici sono rimasti sbalorditi, quelli più cari sono amici ancora adesso. Alcuni mi hanno preso in giro, i colleghi di lavoro scherzavano, mi chiedevano dove fosse arrivata questa chiamata, a quale numero, a casa o sul cellulare. I social? Non uso nulla. Vivo aperto al mondo reale. Incontro tanti giovani. Sono come ero io prima: alla ricerca”