venerdì, Settembre 26, 2025
HomeAttualitàFrate Fabio a RaiRadio2: "Lavoravo nella moda, cercavo la felicità in cose...
Attualità

Frate Fabio a RaiRadio2: “Lavoravo nella moda, cercavo la felicità in cose tipo discoteca, ragazze, stadio. Poi, a 25 anni, ho sentito una voce che mi invitava ad aprire il vangelo”

Di redazione

-

0
0

Frate Fabio, romano dell’ordine dei cappuccini, ha raccontato la sua storia intervenendo ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 2.

Frate Fabio ha esordito nel suo intervento, raccontando: “Prima lavoravo nella moda, cercavo la felicità in cose tipo la discoteca, le ragazze, lo stadio, qualche serata ad alto tasso alcolico. Ma  non l’ho mai trovata in realtà. Poi Dio mi è venuto incontro con il vangelo. E lì ho sentito una persona che  mi parlava veramente nel cuore. Questa persona è Gesù. Mi ha dato quella felicità che non trovavo prima in tutte quelle cose. Piaceri momentanei che non lasciano nulla di concreto. Non trovavo nulla che mi appagasse, poi a 25 anni ho sentito una voce, una chiamata, che mi invitava ad aprire il vangelo. In tre giorni l’ho letto tutto”.

E ancora parlando dell’inizio del suo percorso, Frate Fabio ha ulteriormente specificato: “A casa non l’hanno presa tanto bene. Quando ho deciso di licenziarmi, ma anche prima, quando ho iniziato a dare qualche stipendio ai poveri. Se mi manca il sesso? Ho 48 anni, sono più di diciotto anni che sono Frate. Ormai sono vaccinato all’astinenza dal sesso. Della vita di prima non mi manca nulla. Oggi vivo a Rieti, prego, incontro tante persone che hanno bisogno di parlare e sono un po’ smarrite, e il pomeriggio lo dedico totalmente ai malati in ospedale”. 

Infine, concludendo il suo intervento, Frate Fabio ha affermato: “Gli amici sono rimasti sbalorditi, quelli più cari sono amici ancora adesso. Alcuni mi hanno preso in giro, i colleghi di lavoro scherzavano, mi chiedevano dove fosse arrivata questa chiamata, a quale numero, a casa o sul cellulare. I social? Non uso nulla. Vivo aperto al mondo reale. Incontro tanti giovani. Sono come ero io prima: alla ricerca”

Articolo precedente
ISS. Sono 4 su 10 gli italiani con almeno tre fattori di rischio cardiovascolare
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1757Politica826Cultura683Società631Editoriali546Pensieri in Libertà450Mondo352Salute e ambiente291Economia272

© Newspaper Theme | All rights reserved

Powered by
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by