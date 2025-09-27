sabato, Settembre 27, 2025
HomeSalute e ambienteTruffa in diretta: rubati 32 mila euro a uno streamer malato di...
Salute e ambiente

Truffa in diretta: rubati 32 mila euro a uno streamer malato di cancro

Di redazione

-

0
0

Durante una diretta del 21 settembre 2025 lo streamer Raivo “RastalandTV” Plavnieks, 26 anni, in cura per un sarcoma, ha visto svanire davanti ai suoi occhi circa 32.000 dollari, raccolti per finanziare le cure contro il male che lo sta affliggendo. Denaro vero, costituito da donazioni arrivate da chi aveva creduto nella sua battaglia, trasformate in criptovaluta grazie al token “Help Me Beat Cancer (CANCER)” lanciato su Pump.fun. Era il simbolo di una speranza collettiva, il modo con cui un ragazzo malato aveva aperto una finestra di fiducia sul mondo.

Poi la trappola. In live, qualcuno gli consiglia di scaricare un gioco su Steam, apparentemente innocuo. Raivo accetta. Bastano pochi istanti e il wallet collegato al token viene svuotato. Le immagini della sua reazione — incredulità, panico, dolore — fanno il giro dei social, diventano virali, e finiscono anche sui media internazionali. Il quotidiano brasiliano Metrópoles, così come Terra, ha raccontato l’accaduto, citando le immagini di quella diretta che sembrano un pugno nello stomaco.

Non si tratta però di un caso isolato. Secondo The Verge e BleepingComputer, il gioco conteneva un “cryptodrainer” capace di sottrarre credenziali e fondi dai wallet. Steam ha rimosso il programma il 21 settembre 2025; al momento della pubblicazione, Valve non aveva rilasciato commenti. Le stime parlano di oltre 150.000 dollari sottratti complessivamente a centinaia di utenti.

Secondo l’analisi pubblicata da G DATA, il titolo era inizialmente pulito, ma una patch del 30 agosto ha introdotto il codice malevolo. Il badge “Deck Verified” indica la compatibilità su Steam Deck (non una verifica di sicurezza), come chiarito dalla documentazione ufficiale di Valve.

Il volto di Raivo, sconvolto in diretta, è diventato l’emblema di questa vicenda. Non è soltanto una storia di hackeraggio informatico, ma la parabola di un ragazzo che lotta contro il tempo, che ha creduto nella solidarietà e che in un istante ha visto svanire cure e futuro. «Non sono pronto a cashare fuori dalla vita», aveva detto poco tempo prima. Eppure, proprio mentre la rete gli voltava le spalle, un’altra parte della stessa rete ha iniziato a muoversi: streamer, crypto-utenti, semplici spettatori hanno deciso di donare di nuovo, restituendogli almeno una parte di ciò che aveva perso.

Articolo precedente
Immigrazione, striscioni per la Remigrazione: la proposta del comitato Riconquista
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1758Politica827Cultura683Società631Editoriali546Pensieri in Libertà450Mondo352Salute e ambiente292Economia272

© Newspaper Theme | All rights reserved

Powered by
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by