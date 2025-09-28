domenica, Settembre 28, 2025
“Breve storia dell’economia” di Giorgio Arfaras

IL LIBRO

La parola economia può indurre soggezione. Evoca nel nostro immaginario meccanismi complessi, calcoli e statistiche, numeri e ragionamenti che sembrano destinati solo a matematici o a grandi pensatori. Un po’ come un monolite impenetrabile che incombe sulle nostre vite. Invece l’economia è l’ambiente in cui esistiamo ogni giorno, è come l’acqua per i pesci. Onnipresente e imprescindibile, è il contesto in cui ci muoviamo, la spinta che porta allo sviluppo della modernità, a tutte quelle scelte – epocali o abituali – collegate a un sistema globale che non smette mai di evolversi. Dal grado più concreto degli scambi che alimentano la nostra quotidianità a quello delle dinamiche che coinvolgono intere nazioni, questa Breve storia ci racconta l’economia per quella che è davvero, nei passaggi chiave della sua evoluzione, per aiutarci a fare scelte più consapevoli, a comprendere meglio le dinamiche che guidano il lavoro e il consumo, a navigare le moderne sfide economiche. Dettato dall’esperienza di Giorgio Arfaras, un viaggio tra le leggi che governano il nostro tempo, per chi vuole capire come funziona davvero il mondo in cui viviamo.

L’AUTORE

GIORGIO ARFARAS, direttore della Lettera Economica del Centro Einaudi fino al 2020, da anni interviene nei telegiornali Tgcom24, Rai, e nelle rubriche di Radio Radicale, Class-CNBC e Liberi Oltre come portavoce dei più attuali temi di economia. Ha lavorato nell’industria e nella finanza, prima alla Pirelli, poi alla Prime e infine al Credit Suisse. Attualmente collabora con giornali e riviste, fra cui LimesLinkiestaIl Foglio e La Stampa. Fra le sue pubblicazioni ricordiamo: La storia non è finita. Dalle origini del capitalismo alle varianti occidentale e orientaleLe regole del caos. Riflessioni sul disordine economico mondiale e Filosofi e tiranni.

(Fonte: Salani Editore)

