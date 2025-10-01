Inflazione: Istat, settembre +1,6% su anno. UNC: “Una magra consolazione”

Secondo i dati provvisori di settembre resi noti ieri dall’Istat, l’inflazione annua è pari +1,6%, come in agosto, mentre scende dello 0,2% su agosto 2024.
In merito è intervenuto direttamente Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, specificando: “Una magra consolazione! E’ positivo su base annua finalmente il carrello della spesa cali da 3,4% di agosto a 3,2%. Non si aveva, infatti, una decelerazione da dicembre 2024. Bene anche che i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche scendano dal 4% al 3,8%. Su base mensile, però, mangiare e bere costa comunque lo 0,1% in più rispetto ad agosto. Insomma, i prezzi degli alimentari salgono ancora, anche se con ritmo inferiore. Inoltre, il calo dell’inflazione congiunturale, -0,2% su agosto, è solo un’illusione ottica dovuta al crollo dei prezzi delle voci legate alle vacanze. Il record dei ribassi mensili, infatti, spetta al Trasporto marittimo, -30,5% su agosto. Al secondo posto i Voli Internazionali che precipitano del 24,1% in appena 30 giorni. Sul gradino più basso del podio i Pacchetti vacanza nazionali con -23,8%. Peccato che le ferie siano finite e che, quindi, quasi nessuno si avvantaggerà di questa riduzione”.
Ancora, concludendo il suo intervento, Massimo Dona ha poi ulteriormente aggiunto: “Traducendo in euro l’inflazione pari a +1,6%, per una coppia con due figli significa un aumento del costo della vita complessivamente pari a 579 euro su base annua, dei quali ben 347 euro in più se ne vanno solo per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche e 367 per il carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 517 euro, ma 307 euro sono soltanto per cibo e bevande e 327 per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Per una famiglia media, invece, mangiare e bere ora costa 240 euro in più, 255 euro per la spesa di tutti i giorni”.
Di seguito riportiamo tabella dell’Unione Nazionale Consumatori in merito all’inflazione
Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di settembre
|DIVISIONI DI SPESA
|Famiglia media
|Coppiacon 1 figlio
|Coppiacon 2 figli
|Inflazione annua disettembre
|Prodotti alimentari e bevande analcoliche
|240
|307
|347
|3,8
|Bevande alcoliche e tabacchi
|11
|15
|14
|2,1
|Abbigliamento e calzature
|11
|16
|19
|0,9
|Abitazione, acqua, elettricità e combustibili
|-41
|-43
|-44
|-1
|Mobili, articoli e servizi per la casa
|5
|6
|7
|0,4
|Servizi sanitari e spese per la salute
|21
|24
|24
|1,5
|Trasporti
|7
|10
|11
|0,2
|Comunicazioni
|-41
|-53
|-59
|-4,6
|Ricreazione, spettacoli e cultura
|7
|10
|13
|0,6
|Istruzione
|6
|10
|18
|3,2
|Servizi ricettivi e di ristorazione
|71
|100
|121
|3,8
|Altri beni e servizi
|82
|114
|107
|3,2
|TOTALE RINCARO ANNUO
|381
|517
|579
|1,6
|CARRELLO DELLA SPESA
|255
|327
|367
|3,2
Nota: dati e totali arrotondati
(Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat)