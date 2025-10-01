Inflazione: Istat, settembre +1,6% su anno. UNC: “Una magra consolazione”

Secondo i dati provvisori di settembre resi noti ieri dall’Istat, l’inflazione annua è pari +1,6%, come in agosto, mentre scende dello 0,2% su agosto 2024.

In merito è intervenuto direttamente Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, specificando: “Una magra consolazione! E’ positivo su base annua finalmente il carrello della spesa cali da 3,4% di agosto a 3,2%. Non si aveva, infatti, una decelerazione da dicembre 2024. Bene anche che i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche scendano dal 4% al 3,8%. Su base mensile, però, mangiare e bere costa comunque lo 0,1% in più rispetto ad agosto. Insomma, i prezzi degli alimentari salgono ancora, anche se con ritmo inferiore. Inoltre, il calo dell’inflazione congiunturale, -0,2% su agosto, è solo un’illusione ottica dovuta al crollo dei prezzi delle voci legate alle vacanze. Il record dei ribassi mensili, infatti, spetta al Trasporto marittimo, -30,5% su agosto. Al secondo posto i Voli Internazionali che precipitano del 24,1% in appena 30 giorni. Sul gradino più basso del podio i Pacchetti vacanza nazionali con -23,8%. Peccato che le ferie siano finite e che, quindi, quasi nessuno si avvantaggerà di questa riduzione”.

Ancora, concludendo il suo intervento, Massimo Dona ha poi ulteriormente aggiunto: “Traducendo in euro l’inflazione pari a +1,6%, per una coppia con due figli significa un aumento del costo della vita complessivamente pari a 579 euro su base annua, dei quali ben 347 euro in più se ne vanno solo per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche e 367 per il carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 517 euro, ma 307 euro sono soltanto per cibo e bevande e 327 per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Per una famiglia media, invece, mangiare e bere ora costa 240 euro in più, 255 euro per la spesa di tutti i giorni”.

Di seguito riportiamo tabella dell’Unione Nazionale Consumatori in merito all’inflazione

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di settembre

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppiacon 1 figlio Coppiacon 2 figli Inflazione annua disettembre Prodotti alimentari e bevande analcoliche 240 307 347 3,8 Bevande alcoliche e tabacchi 11 15 14 2,1 Abbigliamento e calzature 11 16 19 0,9 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili -41 -43 -44 -1 Mobili, articoli e servizi per la casa 5 6 7 0,4 Servizi sanitari e spese per la salute 21 24 24 1,5 Trasporti 7 10 11 0,2 Comunicazioni -41 -53 -59 -4,6 Ricreazione, spettacoli e cultura 7 10 13 0,6 Istruzione 6 10 18 3,2 Servizi ricettivi e di ristorazione 71 100 121 3,8 Altri beni e servizi 82 114 107 3,2 TOTALE RINCARO ANNUO 381 517 579 1,6 CARRELLO DELLA SPESA 255 327 367 3,2

Nota: dati e totali arrotondati

(Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat)