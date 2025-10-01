mercoledì, Ottobre 1, 2025
HomeAttualitàInflazione: Istat, settembre +1,6% su anno. UNC: "Una magra consolazione"
Attualità

Inflazione: Istat, settembre +1,6% su anno. UNC: “Una magra consolazione”

Di redazione

-

0
0

Secondo i dati provvisori di settembre resi noti ieri dall’Istat, l’inflazione annua è pari +1,6%, come in agosto, mentre scende dello 0,2% su agosto 2024.

In merito è intervenuto direttamente Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, specificando: “Una magra consolazione! E’ positivo su base annua finalmente il carrello della spesa cali da 3,4% di agosto a 3,2%. Non si aveva, infatti, una decelerazione da dicembre 2024. Bene anche che i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche scendano dal 4% al 3,8%. Su base mensile, però, mangiare e bere costa comunque lo 0,1% in più rispetto ad agosto. Insomma, i prezzi degli alimentari salgono ancora, anche se con ritmo inferiore. Inoltre, il calo dell’inflazione congiunturale, -0,2% su agosto, è solo un’illusione ottica dovuta al crollo dei prezzi delle voci legate alle vacanze. Il record dei ribassi mensili, infatti, spetta al Trasporto marittimo, -30,5% su agosto. Al secondo posto i Voli Internazionali che precipitano del 24,1% in appena 30 giorni. Sul gradino più basso del podio i Pacchetti vacanza nazionali con -23,8%. Peccato che le ferie siano finite e che, quindi, quasi nessuno si avvantaggerà di questa riduzione”.

Ancora, concludendo il suo intervento, Massimo Dona ha poi ulteriormente aggiunto: “Traducendo in euro l’inflazione pari a +1,6%, per una coppia con due figli significa un aumento del costo della vita complessivamente pari a 579 euro su base annua, dei quali ben 347 euro in più se ne vanno solo per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche e 367 per il carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 517 euro, ma 307 euro sono soltanto per cibo e bevande e 327 per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Per una famiglia media, invece, mangiare e bere ora costa 240 euro in più, 255 euro per la spesa di tutti i giorni”.

Di seguito riportiamo tabella dell’Unione Nazionale Consumatori in merito all’inflazione

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di settembre
DIVISIONI DI SPESAFamiglia mediaCoppiacon 1 figlioCoppiacon 2 figliInflazione annua disettembre
Prodotti alimentari e bevande analcoliche2403073473,8
Bevande alcoliche e tabacchi1115142,1
Abbigliamento e calzature1116190,9
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili-41-43-44-1
Mobili, articoli e servizi per la casa5670,4
Servizi sanitari e spese per la salute2124241,5
Trasporti710110,2
Comunicazioni-41-53-59-4,6
Ricreazione, spettacoli e cultura710130,6
Istruzione610183,2
Servizi ricettivi e di ristorazione711001213,8
Altri beni e servizi821141073,2
TOTALE RINCARO ANNUO3815175791,6
CARRELLO DELLA SPESA2553273673,2

Nota: dati e totali arrotondati

(Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat)

Articolo precedente
Rinuncia cure anziani: migliorano dati complessivi, ma restano forti disuguaglianze economiche e territoriali
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1714Politica740Cultura664Società597Editoriali433Salute e ambiente293Mondo279Economia243Pensieri in Libertà198

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da