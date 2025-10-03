“Pillole di geopolitica”: nuovo ciclo di incontri a partire dal prossimo 8 ottobre

Riprende mercoledì 8 ottobre «Pillole di geopolitica», il ciclo di appuntamenti con la storia e la geopolitica a cura del dottor Luigi Facchinetti.
Gli incontri vogliono essere un modo per fare chiarezza sulle vicende politiche che interessano il presente, attraverso una lettura geopolitica della storia contemporanea.
Il dottor Luigi Facchinetti condurrà un dialogo tra i presenti, illustrando in modo semplice e chiaro i temi, diversi in ogni serata.
Tale proposta si svilupperà in tre tornate di incontri al mese a partire da ottobre, con il seguente calendario:
Prima tornata
- mercoledì 8 ottobre «L’Ucraina dopo l’unione Sovietica. La storia del Paese dal 1991 al 24 febbraio 2022»
- mercoledì 15 ottobre, «La guerra d’Ucraina. Dall’invasione russa alla situazione attuale»
- mercoledì 29 ottobre «Medio Oriente 2023-2025. La situazione attuale in quest’area martoriata».
Seconda tornata:
- mercoledì 5 novembre «Il neocolonialismo in Africa, Asia e America Latina. I movimenti geopolitici di Russia e Cina negli altri continenti e l’arretramento di posizione dei paesi occidentali»
- mercoledì 19 novembre «La Turchia di Recep Erdogan e il Neo-Ottomanesimo. Uno sguardo alla geopolitica turca negli ultimi decenni»
- mercoledì 26 novembre «L’impero invisibile: la Chiesa Cattolica e il Vaticano. I passi compiuti dagli ultimi pontefici per ridare universalismo al movimento cattolico».
Terza tornata:
- mercoledì 3 dicembre «Storia e geopolitica degli Stati Uniti, prima parte: dalla guerra in Vietnam alla prima guerra del Golfo»
- mercoledì 10 dicembre «Storia e geopolitica degli Stati Uniti, seconda parte: dall’attentato alle Torri gemelle a oggi»
- mercoledì 17 dicembre «La nuova geopolitica del Messico. Sarà il prossimo concorrente all’egemonia statunitense?»
(Fonte: Comuni di Arco e Riva del Garda – gli eventi si svolgeranno presso la Biblioteca di Arco, l’inizio è previsto alle 20.45, ingresso libero con prenotazione consigliata (0464 516115 o biblioteca@comune.arco.tn.it).