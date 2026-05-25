Pillole di mondo. Il 28 maggio: “La guerra in Africa settentrionale: il fronte considerato meno disumano dell’intero secondo conflitto mondiale”

“Pillole di mondo”, il ciclo di serate di riflessione storica proposte dalla biblioteca civica «Bruno Emmert» e condotte dal dott. Luigi Facchinetti, propone giovedì 28 maggio il tema «La guerra in Africa settentrionale: il fronte considerato meno disumano dell’intero secondo conflitto mondiale».

«Pillole di mondo. Storia e attualità per capire dove andiamo» propone ogni settimana un approfondimento diverso di storia o attualità per aiutare a comprendere meglio il tempo che stiamo vivendo attraverso uno sguardo consapevole della nostra storia. Il dott. Facchinetti conduce un dialogo tra i presenti, illustrando in modo semplice e chiaro i temi, diversi in ogni serata.

L’inizio è alle ore 20.45, l’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione (0464 516115 o biblioteca@comune.arco.tn.it).

(Fonte: Comune di Arco)