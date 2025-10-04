Premio Nobel per la Pace 2025: chi lo merita? Vota nel nostro sondaggio

Il 10 ottobre 2025 sarà annunciato il vincitore del Premio Nobel per la Pace.

Ogni anno l’assegnazione del premio non si limita a incoronare una personalità o un’organizzazione, ma invia un messaggio politico e morale al mondo: cos’è davvero la pace oggi, e chi ne incarna lo spirito? Le indiscrezioni, le liste dei bookmaker e le campagne mediatiche hanno già acceso il dibattito, e i nomi che circolano sono tra i più diversi e simbolici.

Ed ecco chi sono i quattro candidati che abbiamo inserito nella nostra selezione.

Donald Trump

Il presidente statunitense afferma di “meritare” il Premio Nobel per la Pace e di aver già “concluso sette guerre”, lanciando il suo piano per Gaza come la potenziale ottava.

Ha anche dichiarato che se non dovesse riceverlo, sarebbe un insulto agli Stati Uniti.

Yulia Navalnaya

Vedova di Alexei Navalny, morto in carcere nel 2024, è diventata simbolo di resistenza civile e di opposizione in Russia. Una voce che si contrappone a Putin.

Sudan – Emergency Response Rooms

In un Paese devastato dalla guerra civile, questi comitati spontanei hanno garantito aiuti, cure e organizzazione sociale. Sono il volto di una pace costruita dal basso, mentre la violenza divora lo Stato.

António Guterres

Segretario generale delle Nazioni Unite dal 2017, ha fatto del richiamo alla cooperazione multilaterale la cifra della sua azione. Le sue prese di posizione su clima, conflitti e diritti umani lo hanno reso una delle voci più insistenti per una pace globale.

Francesca Albanese

Giurista italiana, Relatrice Speciale ONU sui diritti umani nei Territori palestinesi. Figura discussa, capace di dividere, ma al centro del dibattito internazionale su giustizia e diritti.