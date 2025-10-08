mercoledì, Ottobre 8, 2025
L’esorcista Don Mattatelli: “Halloween? Meglio evitarlo. Prima vanno dai maghi, poi chiedono protezione”

Di redazione

“Noi esorcisti soffriamo di burnout? È vero che lavoriamo troppo, ma più di noi lavora il demonio”.
Così Don Antonio Mattatelli, esorcista noto in tutta Italia, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 durante il programma cult I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

Mattatelli ha raccontato la fatica quotidiana di chi, come lui, affronta casi di presunte possessioni o disturbi spirituali:

“Pratico esorcismi quasi ogni giorno – ha spiegato –. La nostra società è piena di pratiche magiche, maghi, stregoni, persone affiliate a sette sataniche. Se si ignora il problema del diavolo, si trascurano tante persone che soffrono davvero”.

L’esorcista ha anche rivelato che tra i suoi “fedeli” non mancano personaggi insospettabili:

“Da me vengono anche giovani, volti noti dello spettacolo e molti politici. Tantissimi politici vanno dall’esorcista. Si combattono tra di loro andando dai maghi e poi vogliono difendersi, chiedono benedizioni e protezione”.

Con l’arrivo di Halloween, Don Mattatelli ha infine lanciato un avvertimento:

“Io non lo festeggerei. Non perché chi fa dolcetto o scherzetto viene posseduto, ma perché è un piano inclinato: si parte dalla curiosità per l’horror e si finisce nella superstizione, nello spiritismo e, in certi casi, nella possessione. Non è automatico, ma è meglio evitarlo”.

