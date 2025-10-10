Leggere ‘’I Romani che non ti aspetti’’ di Mario Lentano è sorprendente

Nel suo libro ‘’I Romani che non ti aspetti’’, Mario Lentano ci fa addentrare tra le curiosità, i riti e le abitudini latine, racconta l’antichità con un pizzico di ironia e con sostenuta meraviglia, quella sorprendente che ti invoglia a continuare la lettura. Ecco perchè si può dire che la penna di Mario Lentano, docente di Lingua e Letteratura Latina all’Università di Siena, riesce nell’impresa di rendere vivace, allettante e alla portata di tutti il mondo classico.

Già la copertina, con l’illustrazione colorata e ironica di Caterina di Paolo, cattura l’attenzione: le sue immagini, divertenti, fresche e originali, accompagnano e completano il testo, diventando parte integrante della sorprendente narrazione di Lentano. La lettura del testo, già resa scorrevole dal contenuto e delle immagini che lo affiancano, è piacevole perchè suddivisa in brevi capitoli, utili anche a coloro che dicono non avere tempo per leggere.

Lentano, nella sua raccolta di curiosità latine, invita il lettore a guardare i Romani con lo sguardo dell’antropologo Lévi-Strauss, il quale incoraggiava a riflettere su ciò che ci stupisce o ci ripugna delle altre culture per comprendere meglio noi stessi e di fatto – già leggendo il primo capitolo – restiamo stupiti. La civiltà greco-romana, considerata la nostra “madre”, appare sotto una luce nuova, fatta di stranezze, riti bizzarri e concezioni lontane dai valori moderni e l’autore ci ricorda che la diversità culturale può diventare uno specchio per scoprire e riscoprire la nostra identità.

Gli uomini e gli dei, nella cultura romana, condividono passioni e desideri, mentre nella cultura giudaico-cristiana, la divinità è ovviamente esente da passioni carnali: ecco svelato il primo stupore. Per i latini non era uno scandalo parlare di violenza contro le donne e anche i poi grandi autori ne facevano menzione. Questa certamente è una grande distanza culturale e oggi ci provoca disagio, ma ci aiuta a capire quanto sia cambiata la nostra sensibilità morale.

Tra le pagine del libro si scoprono aneddoti sorprendenti: perché le donne romane dovevano baciare tutti i parenti maschi fino al sesto grado? La risposta, secondo la nostra morale, viene considerata maschilista. Altro quesito: perché Roma si chiama così e perché i Romani modificavano i nomi delle loro città? La risposta va forse da ricercarsi nella scaramanzia?

Oppure, ancora, quale legame esiste tra Freud e gli antichi interpreti dei sogni: già gli indovini greci avevano intuito dinamiche simili al “complesso di Edipo”?

Un filo conduttore che si può leggere tra le righe del libro è il ruolo della maternità, centrale nella cultura antica. Lentano descrive un mondo popolato da divinità protettrici della nascita, riti curiosi praticati dagli uomini in attesa del parto e credenze affascinanti, come quella di Aulo Gellio, secondo cui il latte materno deriva dal sangue della madre e trasmette caratteristiche genetiche e per questo era inaccettabile che un bambino nobile fosse allattato da una schiava… meglio forse – pensavano alcuni – un’allevatrice pelosa come la lupa. Vi ricorda qualcosa una lupa che allatta?

E poi c’è il curioso paragone tra donne e tartarughe: cosa mai potrebbero avere in comune queste due? La risposta, come si può intuire, non ha niente a che vedere con la lentezza dell’animale; notate bene che la risposta non sarà gradita dalle donne di oggi.

C’è spazio anche per il ricordo delle feste romane, come quella del 17 dicembre, in cui i romani si scambiavano doni e i ruoli sociali venivano temporaneamente capovolti. Che tradizioni vi fa riecheggiare?

I Romani che non ti aspetti è un viaggio piacevole e stimolante tra gli dei, le donne, gli uomini, ma anche i grandi personaggi storici: troverete ad esempio Nerone, Agrippa, Agrippina, tutti pronti a sorprenderci positivamente stimolando la nostra riflessione e il confronto con la cultura che ci ha preceduto e plasmato.

Ovviamente le curiosità riportate sono solo la minima parte di ciò che si trova al suo interno. Non resta che sfogliare il libro e lasciarsi sorprendere dalle stranezze e dalle meraviglie di un mondo che, in fondo, continua ancora a raccontare qualcosa di noi.

I Romani che non ti aspetti

Storie bizzarre per menti curiose

Mario Lentano

EDIZIONE: Ottobre 2025

COLLANA: Sfere

ISBN: 9788829032082

PAGINE: 128

