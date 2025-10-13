Granchio blu, nel piatto.. del gatto

Il Granchio Blu: una Risorsa per il Futuro degli Animali Domestici!

Per la prima volta in Italia, il granchio blu, un ospite indesiderato nei nostri ecosistemi marini, trova una nuova vita come ingrediente innovativo nella produzione di alimenti umidi per gatti. Questo cambiamento sorprendente è frutto della brillante iniziativa di Sanypet, un’azienda veneta con oltre trent’anni di esperienza nel pet food, parte del gruppo Nasta Petfood Italia. Presentando la nuova Special Edition FORZA10 – Fil Blu, Sanypet non solo offre un prodotto di alta qualità per i nostri amici felini, ma compie anche un passo significativo verso la sostenibilità ambientale!

Questo progetto, che si inserisce nel programma RiPesca, è stato sviluppato in collaborazione con le Università di Padova e Milano, il Ministero dell’Agricoltura (MASAF), il Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine O.P., e la startup Feed From Food. L’obiettivo è audace e ambizioso: trasformare una vera e propria emergenza ambientale in una filiera circolare virtuosa, capace di generare valore non solo per i pescatori, ma anche per l’ambiente circostante.

Ma cosa c’è di così speciale in questa nuova Special Edition FORZA10? Prodotto nello stabilimento di Bagnoli di Sopra, il paté al gusto di granchio blu è una delizia per i gatti, ricco di proteine magre (ben 18 g ogni 100 g), con pochi grassi saturi e un apporto naturale di omega-3 e vitamine del gruppo B. Non solo i tuoi gatti potranno gustare un alimento prelibato, ma contribuiranno anche a una causa più grande!

L’intero ricavato netto dalla vendita della Special Edition sarà reinvestito nel progetto, contribuendo all’acquisto di un macchinario dedicato alla trasformazione del granchio blu. Ogni acquisto diventa quindi un gesto di responsabilità e amore per gli animali e per l’ambiente. Martina Cecco