MUSE. Infiammazione cronica silente: lo stretto legame tra alimentazione e salute 

L’infiammazione è una risposta naturale e benefica del nostro organismo, fondamentale per difenderci dalle infezioni e riparare i tessuti. Ma quando diventa cronica può rivelarsi un “nemico silenzioso”, alimentando malattie cardiovascolari, diabete, obesità, disturbi neurodegenerativi e alcuni tipi di tumore.

Giovedì 16 ottobre alle 18.30 al MUSE la Professoressa e immunologa Antonella Viola, offrirà una panoramica accessibile ma scientificamente rigorosa su come ciò che mangiamo influenzi i nostri meccanismi immunitari e su quanto la scelta consapevole degli alimenti – e più in generale del nostro stile di vita – possa diventare un potente strumento di prevenzione e salute.

L’incontro con la nota immunologa si colloca all’interno del programma di attività collaterali della mostra Food Sound, visitabile al MUSE fino al prossimo 11 gennaio 2026.

Dal MUSE fanno sapere anche come i posti per partecipare al talk siano esauriti.

In merito all’evento, si è espressa direttamente Patrizia Famà, direttrice dell’Ufficio Programmi per il Pubblico MUSE, affermando: “La scienza illumina il legame indissolubile tra le nostre funzioni biologiche, l’ambiente circostante le diverse risposte immunitarie. In un’ottica che unisce salute individuale e contesto globale, la Giornata Mondiale dell’Alimentazione diventa il palcoscenico al MUSE di Trento per un messaggio cruciale: ogni singola scelta alimentare è un atto profondo che determina non solo la nostra salute quotidiana, ma anche la durata e la qualità della nostra esistenza”.

La protagonista

Antonella Viola si laurea in Scienze Biologiche all’Università di Padova nel 1991, dove nel 1995 consegue anche il dottorato in Biologia Evoluzionistica. La sua formazione scientifica prosegue presso il Basel Institute of Immunology (Svizzera), dove ricopre il prestigioso ruolo di membro scientifico dal 1995 al 1999, e successivamente come EMBO fellow presso l’European Molecular Biology Laboratory (EMBL) di Monterotondo. Negli anni seguenti guida gruppi di ricerca presso il VIMM – Istituto Veneto di Medicina Molecolare e l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Dal 2015 è professoressa ordinaria di Patologia generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova e, fino al 2022, direttrice scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica – Fondazione Città della Speranza. Parallelamente alla sua attività accademica, Antonella Viola è impegnata nella divulgazione scientifica e nella promozione della salute. È membro del Consiglio di Amministrazione di Giangiacomo Feltrinelli Editore, del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Terapie Avanzate e della Fondazione ONDA (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere). Fa inoltre parte del Centro Elena Cornaro e del Centro Ricerche Fusione dell’Università di Padova, ed è socia onoraria del CICAP.

Ricerca e riconoscimenti

La prof.ssa Viola ha coordinato numerosi progetti di ricerca nazionali, europei e americani dedicati allo studio del sistema immunitario. È stata invitata a tenere conferenze in prestigiosi centri di ricerca, tra cui Imperial College London, Institut Pasteur, Harvard Medical School, Università di Oxford e Jefferson University di Philadelphia. È stata membro del comitato scientifico dell’AIRC e revisore per la Commissione Europea e per numerose agenzie internazionali. Tra i riconoscimenti più importanti ricevuti figurano il Premio Roche (1997), il Cancer Research Institute Award di New York (2005), il Premio Chiara D’Onofrio (2008) e il titolo di EMBO Young Investigator (2006) e successivamente EMBO Member (2016), prima donna dell’Università di Padova e dell’intero Nord-Est a ottenere tale nomina. Nel 2021 è entrata a far parte dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.

La sua attività di ricerca, con oltre 16.000 citazioni, ha contribuito a chiarire i meccanismi di funzionamento del sistema immunitario, individuando i processi cellulari che regolano la risposta a infezioni, tumori e malattie autoimmuni. Tra i numerosi finanziamenti ottenuti spiccano due prestigiosi grant ERC (European Research Council) nel 2013 e nel 2019.

Divulgazione e pubblicazioni

Oltre all’attività scientifica, Antonella Viola è una delle più apprezzate divulgatrici italiane. Editorialista per La Stampa, ha pubblicato diversi libri di successo con Feltrinelli, Mondadori e Gribaudo. Ha inoltre curato e condotto la trasmissione radiofonica “Il mondo nuovo” (Rai Radio1) e il podcast “Una cura tutta tua” (Storielibere), portando la scienza fuori dai laboratori e tra le persone. Per il suo impegno sociale ha ricevuto numerosi premi, tra cui “Donne Eccellenti” (Fondazione Belisario, 2008), “Nilde Iotti” (2017), “Cultura Mediterranea” (2021), “Coraggio – Emanuela Loi” (2021), “Ercole Pisello” (2022), “Le ragioni della politica” (2023) e “Premio America” (2024).

La Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2025

La Giornata Mondiale dell’Alimentazione richiama ogni anno l’attenzione sulla necessità di garantire a tutti l’accesso a un’alimentazione sana e sostenibile. L’edizione 2025 invita alla collaborazione globale per costruire un futuro pacifico, prospero e sicuro dal punto di vista alimentare, in armonia con il pianeta. Celebrata in oltre 150 Paesi e in 50 lingue, la Giornata coinvolge governi, organizzazioni, imprese, scuole, media e cittadini con centinaia di eventi e iniziative volte a promuovere la consapevolezza e l’azione contro la fame nel mondo, per un futuro migliore per le persone e per l’ambiente.

(Fonte: MUSE)