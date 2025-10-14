Trentino Volley, energia e ambizione: svelata la nuova stagione gialloblù alla centrale di Mezzocorona

C’è un filo invisibile che lega lo sport, l’energia e il territorio. E, a Mezzocorona, questo legame ha preso forma in un evento simbolico: la presentazione ufficiale della stagione 2025/26 di Trentino Volley, ospitata nella storica centrale idroelettrica di Dolomiti Energia. Un luogo che da quasi un secolo trasforma la forza dell’acqua in energia pulita, e che per un giorno ha trasformato quella stessa energia in entusiasmo sportivo.

Davanti a sponsor, autorità e tifosi, il Club trentino ha tolto il velo sulle due squadre che rappresenteranno i colori gialloblù nella nuova annata: la formazione maschile, campione in carica di SuperLega, e quella femminile, già protagonista di un ottimo avvio nel campionato di Serie A2. Un centinaio di persone hanno gremito l’atrio dell’impianto, dove è stato celebrato anche il decimo anniversario della partnership tra Dolomiti Energia e Trentino Volley: dieci anni di sinergia fra impresa, sport e valori condivisi.

“La stessa energia che muove le nostre turbine muove anche la passione di queste squadre – ha detto la presidente di Dolomiti Energia, Silvia Arlanch –. Da dieci anni uniamo sport, coesione sociale e crescita responsabile. È questo che ci rende orgogliosi di essere al fianco di Trentino Volley”.

Parole che hanno trovato eco negli interventi istituzionali, a cominciare dalla vice sindaca di Trento, Elisabetta Bozzarelli, che ha ricordato un episodio emblematico: “Un ragazzo del settore giovanile mi ha detto che si allena anche per diventare una persona migliore. È la dimostrazione che questa società non forma solo atleti, ma cittadini”.

Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha sottolineato come il Club sia ormai una vetrina di eccellenza per il Trentino nel mondo: “Se il nostro territorio si presenta così bene di fronte ai palcoscenici internazionali è anche grazie a chi, come Trentino Volley, ha lavorato nel tempo con serietà e risultati”.

Dello stesso tenore l’intervento dell’assessore provinciale allo sport, Mattia Gottardi, che ha voluto evidenziare il valore simbolico della location: “Siamo in un luogo che rappresenta dinamismo ed energia, le stesse qualità che animano la squadra. Con un allenatore vincente e campioni del mondo in campo, le aspettative sono alte. Ma Trentino Volley è ormai un asset fondamentale per il territorio”.

Poi la parola è passata al presidente Marcello Poli, che ha sintetizzato in poche frasi la filosofia del Club: “Abbiamo voluto un luogo che simboleggiasse la forza e la continuità. La vicinanza di sponsor e istituzioni è vitale per mantenere vive le nostre ambizioni. Alle nostre squadre ho chiesto una sola cosa: farci divertire. Se ci faranno divertire, arriveranno anche i risultati”.

Una richiesta raccolta con entusiasmo dall’allenatore dell’Itas Trentino femminile, Alessandro Beltrami, che ha lodato lo spirito combattivo del gruppo: “Abbiamo iniziato bene, ma il campionato è lungo. Continuiamo a giocare con fiducia e passione”. Sulla stessa lunghezza d’onda la capitana Sofia Monza, convinta che “la strada intrapresa sia quella giusta”.

Sul fronte maschile, il nuovo tecnico Marcelo Mendez ha espresso grande fiducia: “Ho trovato un gruppo di talento e voglia di lavorare. Possiamo creare qualcosa di bello”. Il capitano Riccardo Sbertoli ha ricordato l’entusiasmo della recente vittoria mondiale: “Nonostante la fatica, sento solo voglia di tornare a respirare l’aria di Trento”. E l’MVP del Mondiale, Alessandro Michieletto, ha aggiunto: “Non ci si abitua mai a vincere. Speriamo di rivivere presto quelle emozioni anche qui”.

A chiudere, il direttore generale Bruno Da Re, che ha voluto ringraziare sponsor e partner: “Senza di loro non potremmo sostenere un’attività di questo livello. Le ragazze hanno già iniziato alla grande, ora tocca ai ragazzi. Sarà un campionato difficile, ma entusiasmante”.

Dalla prossima settimana il racconto si sposterà sul campo: domenica le gialloblù saranno di nuovo protagoniste al Sanbàpolis per la terza gara casalinga consecutiva, mentre i campioni della SuperLega esordiranno martedì 21 ottobre a Cisterna di Latina.

Ma la serata di Mezzocorona ha offerto anche un altro momento atteso: la presentazione delle nuove divise da gioco firmate Erreà Sport. Realizzate con tessuti sostenibili e materiali innovativi, le maglie incarnano l’identità gialloblù con un design moderno e un forte messaggio ambientale. Bianco, blu e giallo per la versione “home”, azzurro ispirato ai boschi trentini per la “away”, rosso per i liberi e un inedito verde prepartita in omaggio alla sensibilità ecologica.