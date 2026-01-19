Itas Trentino torna alla vittoria: contro l’Allianz Milano termina 3-0

L’atmosfera della BTS Arena (oltre 3.800 spettatori) guida l’Itas Trentino al pronto ritorno alla vittoria. Dopo due sconfitte consecutive, la settimana dei derby si è infatti conclusa con un convincente successo casalingo della formazione Campione d’Italia, che di fronte ai propri appassionati tifosi ha superato l’Allianz Milano per 3-0 nella partita valevole per il diciassettesimo turno di SuperLega Credem Banca.

La corsa dei gialloblù in classifica è ripresa nel miglior modo possibile, ovvero trovando i tre punti al termine di una partita priva di grosse sbavature (appena tre murate subito e quattro errori in attacco) e contraddistinta dalla grande efficacia a rete di tutti i gialloblù.

Con il 62% offensivo di squadra, caratterizzato dai picchi di Michieletto (12 punti col 64%, due muri e un ace), Ramon (10 col 67%) e Faure (mvp e best scorer con 17 palloni vincenti, il 57% a rete e quattro block), il regista Sbertoli ha potuto variare costantemente il gioco senza perdere in efficacia.

Milano, priva degli schiacciatori titolari Otsuka e Recine, ha provato a rispondere con il solo Reggers, che ha confermato tutta la sua classe firmando comunque 14 punti col 60% in attacco, una battuta vincente e un muro; troppo poco però per contrastare i padroni di casa, che coi tre punti ottenuti in questa circostanza confermano il terzo posto in classifica alla vigilia del doppio probante impegno in trasferta Ankara-Perugia.

La cronaca del match

L’Itas Trentino si ripresenta di fronte al proprio pubblico con il tradizionale starting six: Sbertoli al palleggio, Faure opposto, Michieletto e Ramon schiacciatori, Flavio e Bartha al centro Laurenzano libero.

Milano deve fare a meno di Recine e Otsuka e risponde quindi con Kreling in regia, Reggers opposto, l’inedita coppia di posto 4 Masajedi e Ichino, Masulovic e Caneschi centrali, Catania libero.

Nelle battute iniziali l’equilibrio si rompe velocemente, con Faure e Michieletto subito in palla (6-3, time out Piazza); l’opposto francese prolunga il suo turno al servizio sino all’8-4, ma in seguito sono gli ospiti a giocare meglio, piazzando un parziale di 2-4 (10-8) nel segno di Reggers che li riporta quasi immediatamente in linea di galleggiamento. Mendez interrompe il gioco, ma alla ripresa le distanze fra le due formazioni non cambiano (13-11); anzi, un contrattacco di Masajedi riporta l’Allianz in scia (14-13). Ci pensa Michieletto a fornire un nuovo allungo con la sua rotazione in battuta (18-14); Piazza chiama il secondo time out a disposizione, ma stavolta alla ripresa Trento protegge bene il vantaggio (21-16 e 23-18) e chiude il conto già alla prima occasione (25-18, muro di Faure).

Il dominio dell’Itas Trentino prosegue anche in avvio di secondo parziale (6-2), con Faure e soprattutto Bartha (contrattacco e muro su Reggers) in bella evidenza. Anche in questo caso gli ospiti provano a rifarsi sotto (ace di Ichino per l’8-6), ma i gialloblù fiutano presto il pericolo e ripartono di slancio (13-10 e 15-11) con ancora il centrale rumeno protagonista. Pure in questa circostanza i Campioni d’Italia difendono bene il loro allungo per mezzo del muro di Michieletto (18-15 e 21-17) e volano sul 2-0 in corrispondenza del 25-22.

La musica non cambia nemmeno nel terzo parziale, coi padroni di casa che spingono forte per provare a mettere subito il naso avanti (4-1 e 7-3). Milano stavolta non replica (10-5 e 13-6), anche perché Reggers fatica di più a mettere a terra il pallone. Nella parte finale del match Mendez concede un po’ di riposo a Michieletto; al suo posto in campo ci va Bristot, che si mette subito in luce (attacco e ace per il 18-10). Il 3-0 finale arriva in fretta, anche perché l’Allianz è piuttosto fallosa (22-14) e Sbertoli è aggressivo al servizio. Il lungolinea proprio di Bristot sancisce la chiusura del match sul 25-17.

A margine della gara, l’allenatore dell’Itas Trentino Marcelo Mendez, ha commentato: “Stasera abbiamo fatto il nostro dovere fino in fondo, giocando una buona partita ed ottenendo il risultato che volevamo; siamo riusciti ad essere precisi in battuta e ad essere incisivi in attacco. Era importante farlo per avvicinarci nel modo giusto alle prossime due importanti trasferte. Sono inoltre contento di aver potuto offrire spazio a Bristot, un giocatore che lavora tanto ogni giorno in allenamento; in questo modo abbiamo risparmiato un po’ Michieletto, ben sapendo però che già mercoledì ad Ankara avremo bisogno della sua classe per provare a portare a casa un risultato positivo”.

Fra sette giorni, domenica 25 gennaio, il prossimo impegno in campionato dell’Itas Trentino che, a partire dalle ore 18, farà visita alla Sir Susa Scai Perugia. Prima di allora i gialloblù saranno però di scena in Turchia: mercoledì 21 gennaio alle ore 18 italiane ad Ankara si giocherà infatti la partita valevole per il terzo turno della Pool A di 2026 CEV Champions League contro lo Ziraat Bankkart (diretta Sky Sport, DAZN e Radio Dolomiti). La Trentino Itas partirà già lunedì mattina per la seconda trasferta internazionale della stagione e rientrerà in città solo giovedì pomeriggio.

Di seguito il tabellino dell’incontro valevole per la diciassettesima giornata di regular season di SuperLega Credem Banca 2025/26 giocato questa sera alla BTS Arena di Trento.

Itas Trentino-Allianz Milano 3-0

(25-18, 25-22, 25-17)

ITAS TRENTINO: Ramon 10, Flavio 4, Faure 17, Michieletto 12, Bartha 9, Sbertoli 2, Laurenzano (L); Acquarone, Gabi Garcia, Bristot 4. N.e. Pesaresi, Giani, Sandu e Torwie. All. Marcelo Mendez.

ALLIANZ: Ichino 5, Caneschi 6, Kreling 2, Masajedi 4, Masulovic 1, Reggers 14, Catania (L); Corbetta, Lindqvist, Di Martino 2. N.e. Recine, Barbanti, Benacchio, Otsuka. All. Roberto Piazza.

ARBITRI: Brunelli di Ancona e Luciani di Chiaravalle (Ancona).

DURATA SET: 25′, 25′, 23′; tot. 1h e 13′.

NOTE: 3.840 spettatori, incasso di 32.578 euro. Itas Trentino: 8 muri, 3 ace, 19 errori in battuta, 4 errori azione, 62% in attacco, 33% (12%) in ricezione. Allianz: 3 muri, 5 ace, 9 errori in battuta, 5 errori azione, 40% in attacco, 36% (22%) in ricezione. Mvp Faure.

(Fonte: Itas Trentino – photocredit: Itas Trentino- Marco Trabalza)