Antitrust avvia istruttoria su Philip Morris Italia: possibile pratica commerciale scorretta

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noto stamane, attraverso una nota, di aver avviato un’istruttoria nei confronti di Philip Morris Italia S.p.A. per possibile pratica commerciale scorretta nel promuovere prodotti utilizzando espressioni come “senza fumo”, “un futuro senza fumo” e/o “prodotti senza fumo”.

Secondo l’Autorità, queste espressioni potrebbero risultare poco chiare e omissive per i consumatori perché riferite a prodotti che, pur in assenza di combustione, non sono privi di possibili effetti nocivi per la salute, né sono meno nocivi di altri e possono creare dipendenze.

E’ stato reso noto inoltre, come ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, abbiano svolto ispezioni nelle sedi della società Philip Morris Italia S.p.A. e della società Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna S.p.A.

Su questa vicenda si è espressa anche l’Unione Nazionale Consumatori che, per bocca del suo presidente Massimiliano Dona, ha affermato: “Bene, ottima notizia! Prosegue la nostra battaglia contro le multinazionali del tabacco che si ostinano a promuovere prodotti nocivi per la salute come se fossero aria pura e acqua fresca. Dopo Bat Italia, da noi denunciata all’Antitrust perchè pubblicizzava il dispositivo a tabacco riscaldato Glo Hyper X2. come “un’esperienza senza fumo e inodore, senza nicotina”, ora è la volta di Philip Morris Italia”.

Proseguendo nel suo intervento, Massimo Dona, ha poi ulteriormente specificato: “Non si possono spacciare come salutari prodotti che non lo sono, come ha attestato il ministero della Salute nella nostra segnalazione. Va sempre indicato in modo chiaro ed evidente che il prodotto è destinato a consumatori adulti e che non è privo di rischi. Non si può indurre in errore il consumatore medio. Ora speriamo che questa istruttoria si concluda presto con una severa condanna”.

(Fonte: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Unione Nazionale Consumatori)