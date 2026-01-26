lunedì, Gennaio 26, 2026
Antitrust. Avviata istruttoria per presunto cartello nel mercato del lavoro

Di redazione

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, grazie ad una segnalazione tramite la propria piattaforma di Whistleblowing, ha avviato un’istruttoria nei confronti di sette società per una presunta intesa restrittiva della concorrenza nel mercato dell’approvvigionamento della figura professionale dei “validatori” di macchine automatiche per il packaging.

Da quanto si evince attraverso una nota, secondo l’Autorità, che per la prima volta ha avviato un’istruttoria relativa ad un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del lavoro, le società si sarebbero accordate affinché nessuna di loro assumesse i validatori di macchine automatiche – per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè, caffè, tabacco – che in precedenza avessero lavorato presso almeno una delle altre.

I funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle principali sedi delle società con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

(Fonte: AGCM)

