mercoledì, Ottobre 15, 2025
Curiosità vaticana: Papa Leone XIV e il (presunto) mistero di Duolingo

Piccola storia da smartphone. Da qualche settimana circola su Duolingo un profilo pubblico — il cui nome richiama la formula “Dr + cognome del Pontefice” — che ha acceso la curiosità online. Testate e programmi hanno ripreso la curiosità (tra cui il programma TODAY), riportando che quel profilo avrebbe aggiunto l’italiano accanto al tedesco. In uno degli articoli più circostanziati, il Catholic Herald segnala schermate con 30.154 punti complessivi e una breve ripresa dell’attività.

Sui social sono circolati thread e screenshot che rafforzano la pista “papale”. Resta, ovviamente, il condizionale: nessuna conferma ufficiale dalla Santa Sede; la ricostruzione si basa su elementi osservabili in un profilo pubblico e su post di utenti.

Al di là del giallo digitale, il contesto biografico spiega perché l’ipotesi non suoni strana: Leone XIV ha vissuto tra Stati Uniti, Perù e Roma ed è descritto come poliglotta e una persona molto curiosa.

Se il profilo fosse davvero suo, avremmo un fotogramma simpatico del 2025: un Papa che, tra un’udienza e l’altra, si ritaglia qualche minuto per ripassare verbi e declinazioni su un’app.

Realisticamente, anche in caso di coincidenza, per Duolingo non arriverà alcun “marchio papale”: la Santa Sede tutela in modo rigoroso nome, immagine e simboli del Pontefice e non ne consente l’uso commerciale senza autorizzazione formale. Come pubblicità, però, è oro: gratis, virale e già nelle conversazioni di mezzo mondo.

