Trento. “Targa la bici”: attiva da oggi la modalità online per presentare la domanda

È attiva da oggi la modalità online per la presentazione della domanda per il nuovo servizio “Targa la bici” che consente di targare la propria bicicletta al fine di contrastare i furti e facilitarne il ritrovamento.

Dal Comune di Trento fanno sapere come, per presentare la domanda, si debba accedere, dalla pagina dedicata del sito del Comune, cliccando sul bottone verde “Presenta la richiesta”. A seguito di tale operazione, si aprirà la scheda per fare la domanda online.

Il Comune di Trento, ricorda inoltre come l’accesso sia tramite Spid, Cie (Carta identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi): la richiesta verrà trasmessa all’ufficio competente che provvederà in seguito a contattare il richiedente per fissare l’appuntamento per la targatura.

Non è quindi più necessario, riferisce ancora il Comune, stampare, compilare e trasmettere la domanda via mail con la fotocopia della carta di identità. Tale possibilità rimane residuale, solo e unicamente per chi avesse difficoltà a usare la modalità online.

(Fonte: Comune di Trento)