Trento. Targare le bici per contrastare i furti: martedì 11 novembre al Trento Lab

Martedì 11 novembre, al Trento Lab di via Manci, sarà possibile targare gratuitamente la propria bicicletta con il nuovo sistema adottato dal Comune per contrastare il furto del mezzo. Quaranta i posti ancora a disposizione sui cento in calendario nella giornata.

Per prenotare l’appuntamento bisogna chiamare il numero 0461 884912 e fare domanda online sul sito del Comune, accedendo al servizio “Targa la bici”.

Il nuovo sistema di targatura, attivato nel mese di ottobre in collaborazione con il Registro italiano bici, consiste nell’apposizione sul telaio di uno speciale adesivo che resiste ai tentativi di abrasione.

Al suo interno sono riportati un C-code e un numero univoco associato alla bicicletta e registrato nel Registro insieme ai dati anagrafici del legittimo proprietario. ll C-code può essere scansionato con qualsiasi telefono e rimanda alla scheda della bicicletta, nella quale è indicato se si tratta di un mezzo rubato o meno.

Cinquecento gli utenti che ne hanno già usufruito in queste prime settimane. All’Amministrazione restano quindi cinquecento kit per la targatura, che saranno forniti gratuitamente a tutti i cittadini e le cittadine che ne faranno richiesta.

Molti sono i vantaggi del nuovo sistema di targatura: il Registro Italiano Bici (Rib), utilizzato da più di 70 città italiane, crea una rete nazionale che facilita il ritrovamento.

Inoltre. attraverso la semplice scansione del C-code sulla bicicletta è possibile verificare in maniera immediata se si tratta di una bicicletta rubata o meno. Le Forze dell’ordine hanno accesso anche all’anagrafica del legittimo proprietario, facilitando pertanto la restituzione della bicicletta.

Il Registro consente inoltre di aggiornare in autonomia lo stato di una bicicletta, compresi eventuali passaggi di proprietà, e consente inoltre di segnalare immediatamente il furto: un numero verde è infatti sempre disponibile per segnalazioni e informazioni.

Il Comune di Trento ricorda che le quasi tremila biciclette già targate con il precedente sistema di punzonatura confluiranno automaticamente nel nuovo Registro italiano bici.

I proprietari che avevano lasciato i propri contatti all’atto della registrazione saranno avvisati con una e-mail o un messaggio dell’avvenuto trasferimento.

(Fonte: Comune di Trento)