lunedì, Ottobre 20, 2025
HomeAttualitàSanità. De Palma (Nursing Up): "Restiamo agli ultimi posti in Europa per...
close up photo of a stethoscope
Photo by Pixabay on Pexels.com
Attualità

Sanità. De Palma (Nursing Up): “Restiamo agli ultimi posti in Europa per stipendi”

Di redazione

-

0
0

“Avremmo preferito che il Ministro Schillaci rispondesse prima del passaggio della Manovra in Consiglio dei Ministri alla richiesta di un confronto diretto con il sindacato degli infermieri”.

Ad affermarlo è stato Antonio De Palma, presidente del Nursing Up, che proseguendo ha anche aggiunto: “Oggi ci troviamo davanti a numeri, almeno da quello che leggiamo, che non convincono affatto e che meritano chiarimenti immediati”.

Aumento indennità infermieri: i calcoli non tornano!

Stando a quanto riferisce il Sindacato Infermerieri Nursing Up, secondo i dati ufficiali, l’indennità di specificità per gli infermieri dovrebbe valere 1.630 euro lordi annui, pari a circa 136 euro lordi al mese. Ma le risorse stanziate in questa manovra ammontano “solo” a 195 milioni: divisi tra 285mila infermieri del SSN equivalgono a circa 696 euro lordi annui, cioè 57 euro lordi al mese, meno di 40 euro netti.

In merito Antonio De Palma ha specificato: “Se davvero è così allora i 1.630 euro non derivano tutti da questa manovra, ma anche da aumenti già previsti e non ancora applicati. Si rischia di spacciare come nuova conquista ciò che era già in bilancio. Insomma se arriviamo a poco meno di 90 euro netti di aumento per gli infermieri, è davvero perché una metà di questi erano quelli che già ci toccavano?”.

Assunzioni ridotte al ribasso

Sul personale, la delusione non è affatto minore, con De Palma che ha chiarito: “Si era parlato di 10mila assunzioni di infermieri nel 2026 per arrivare a 25-30mila entro il 2028. Ora invece si scende a soli 6mila! Ancora una volta si corregge il tiro al ribasso, e la voragine di 175mila infermieri mancanti rispetto agli standard europei resta intatta”.

Briciole, non svolta

Infine, concludendo il suo intervento, Antonio De Palma ha ulteriormente specificato: “Restiamo agli ultimi posti in Europa per stipendi. Con meno di 40 euro netti in più al mese non si trattiene nessuno, né si restituisce dignità a chi tiene in piedi ospedali e territori. Chiediamo risposte chiare, non propaganda”.

Articolo precedente
Animali in stiva aereo. Necessaria la dichiarazione di speciale interesse alla consegna
Articolo successivo
Rigidità dei tessuti e secrezione cellulare: un legame chiave
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1760Politica750Cultura667Società612Editoriali433Salute e ambiente305Mondo285Economia247Sport198

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da