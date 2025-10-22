“La magia dei sapori di casa” di Luca Pappagallo

«Nella mia cucina ogni ricetta racconta una storia, ogni profumo risveglia un ricordo.

In questo libro condivido con voi l’essenza della vera cucina di casa, quella che sa di domenica, di festa, di abbracci intorno alla tavola».

Luca Pappagallo

IL LIBRO

Ci sono piatti che sanno di affetto, di giornate lente e di mani che cucinano per far felici gli altri. A Casa Pappagallo® ogni preparazione nasce dal cuore e dal talento di trasformare ingredienti comuni in momenti straordinari.

Questa nuova raccolta di ricette è un viaggio attraverso sapori che rendono speciale ogni occasione: dal risotto alla crema di scampi alla torta rustica di patate, dalle mezzelune tirolesi alle tagliatelle alla reggina, dagli involtini alla romana fino ai cannoli e alle torte più golose.

Fra tradizione e curiosità, Luca Pappagallo ci accompagna ancora una volta nel luogo dove ogni piatto è una coccola per l’anima.

L’AUTORE

Luca Pappagallo, Grosseto 1964, è tra i cuochi più seguiti e amati del web. Anche se si occupa di cucina a livello professionale da più di vent’anni, non si considera uno chef, bensì un «cuciniere curioso». È un pioniere della rete, avendo fondato uno dei primi siti dedicati alla cucina in Italia. Ma è nel 2019 che fa il grande passo, mettendosi in gioco in prima persona con Casa Pappagallo®, il canale YouTube/Facebook e poi Instagram diventato in un paio di anni uno dei principali punti di riferimento della cucina in Italia, con milioni di follower. Da qui Luca propone quotidianamente ricette di piatti golosi, autentici e soprattutto facili da replicare, conditi dalla sua simpatia e dall’immancabile godurioso assaggio finale. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo libro, Benvenuti a Casa Pappagallo®, seguito da Tutti i sapori di Casa Pappagallo® (2022), La cucina per tutti di Casa Pappagallo® (2023), La nostra cucina di casa (2024), tutti editi da Vallardi.

(Fonte: Vallardi Editore)