“Lavoratori stranieri e mercato del lavoro”: mercoledì 29 ottobre 2025

Mercoledì 29 ottobre 2025 dalle 9.00 alle 17.00 si terrà il Convegno dal titolo “Lavoratori stranieri e mercato del lavoro: sfide, strategie e prospettive future” presso la Sala INCOOPERAZIONE della Federazione trentina della cooperazione in Via Segantini, 10 a Trento.

Un’occasione di confronto istituzionale e scientifico per individuare criticità, soluzioni operative e prospettive innovative nell’integrazione dei lavoratori provenienti dall’estero.

Promosso da Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento in collaborazione con TSM – Trentino School of Management, il Convegno intende approfondire uno dei nodi più attuali del mercato del lavoro italiano: il fabbisogno di competenze e professionalità non sempre reperibili a livello locale e le procedure che regolano l’ingresso dei lavoratori stranieri.

Una giornata dedicata a mettere a sistema visioni, soluzioni ed esperienze, anche da altri Paesi europei, per arrivare a proposte concrete che rendano le politiche migratorie legate al lavoro più efficaci, condivise e innovative, rafforzando al tempo stesso il legame tra i fabbisogni di personale delle imprese, la qualità dell’occupazione e i diritti delle persone che scelgono l’Italia come luogo in cui vivere e contribuire.

A seguito dell’apertura con i saluti istituzionali, la mattinata prenderà avvio con una serie di contributi di taglio accademico, pensati per offrire una lettura multidisciplinare e basata su evidenze del rapporto tra domanda di competenze, dinamiche demografiche e politiche migratorie, con uno sguardo attento anche ad alcune esperienze europee più significative.

I lavori proseguiranno con l’intervento della dott.ssa Stefania Congia, Dirigente della Direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che proporrà un inquadramento aggiornato sul quadro generale e le modalità d’ingresso di lavoratori stranieri in Italia, offrendo elementi utili per comprendere l’assetto regolatorio e gli strumenti oggi a disposizione.

La seconda parte della giornata sarà dedicata al confronto tra le parti sociali: sindacati e associazioni datoriali porteranno la voce dei lavoratori e delle imprese sui temi delle competenze richieste, delle transizioni professionali e delle implicazioni socio-culturali che accompagnano i percorsi di integrazione.

In chiusura, un dialogo tra i servizi pubblici per il lavoro di territori diversi – dalla provincia di Trento e dalla provincia di Bolzano alle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia – metterà a confronto pratiche, risultati e sfide operative, delineando possibili linee operative condivise.

Per maggiori informazioni e per iscriversi al convegno è possibile consultare la pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro.



(Fonte: Provincia Autonoma di Trento – sm)

