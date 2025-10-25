L’Avv. Ingroia: “Dire che Berlusconi fosse colluso con la mafia è falso”

“La sentenza della Cassazione delle scorse ore non ha cancellato la condanna definitiva dell’ex senatore Dell’Utri per concorso esterno in associazione mafiosa. La nuova sentenza riguardava le donazioni generose che Berlusconi fece nei confronti di Dell’Utri, che secondo la Procura di Palermo di oggi erano frutto di una ricompensa per il silenzio sulle presunte origini illecite delle fortune di Berlusconi. Sia la Cassazione, ma anche il Tribunale di Palermo e la Corte d’Appello, hanno detto ai magistrati della Procura di Palermo di oggi che questa impostazione è sbagliata perché non c’è nessuna prova”.

Con queste parole è iniziato l’intervento con il quale l’avvocato Antonio Ingroia, già magistrato antimafia, si è espresso durante il suo intervento su Radio Cusano Campus, nel corso del programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

Proseguendo nel suo intervento, l’Avvocato Ingroia, parlando sempre della sentenza ha ulteriormente specificato: “Questo la sapevamo già. Io indagavo sia Berlusconi che Dell’Utri e all’epoca ho chiesto il rinvio a giudizio e poi la condanna di Dell’Utri, che venne accolta, mentre chiesi l’archiviazione della posizione di Berlusconi proprio perché non c’erano prove di provenienza illecita delle sue fortune. Quello che venne dimostrato invece è che Berlusconi fu una vittima, perchè pagava Cosa Nostra in quanto sottoposto a minacce della mafia, e Dell’Utri svolse un ruolo che favorì Cosa Nostra perché fece da mediatore dell’estorsione”.

Infine, concludendo il suo intervento, Antonio Ingroia, ha poi aggiunto: “È stato dimostrato che Berlusconi pagava il pizzo a Cosa Nostra, ma questo non costituisce reato per Berlusconi, costituisce reato per Dell’Utri, che nell’interesse di Cosa Nostra faceva da intermediario. Tecnicamente è falso che Berlusconi fosse colluso con la mafia, io l’ho sempre detta questa cosa negli anni, forse qualcun altro no”.

(Fonte: Radio Cusano)