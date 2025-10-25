sabato, Ottobre 25, 2025
HomeAttualitàL'Avv. Ingroia: "Dire che Berlusconi fosse colluso con la mafia è falso"
photocredit: wikimedia -paz.ca, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons
Attualità

L’Avv. Ingroia: “Dire che Berlusconi fosse colluso con la mafia è falso”

Di redazione

-

0
0

“La sentenza della Cassazione delle scorse ore non ha cancellato la condanna definitiva dell’ex senatore Dell’Utri per concorso esterno in associazione mafiosa. La nuova sentenza riguardava le donazioni generose che Berlusconi fece nei confronti di Dell’Utri, che secondo la Procura di Palermo di oggi erano frutto di una ricompensa per il silenzio sulle presunte origini illecite delle fortune di Berlusconi. Sia la Cassazione, ma anche il Tribunale di Palermo e la Corte d’Appello, hanno detto ai magistrati della Procura di Palermo di oggi che questa impostazione è sbagliata perché non c’è nessuna prova”.

Con queste parole è iniziato l’intervento con il quale l’avvocato Antonio Ingroia, già magistrato antimafia, si è espresso durante il suo intervento su Radio Cusano Campus, nel corso del programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

Proseguendo nel suo intervento, l’Avvocato Ingroia, parlando sempre della sentenza ha ulteriormente specificato: “Questo la sapevamo già. Io indagavo sia Berlusconi che Dell’Utri e all’epoca ho chiesto il rinvio a giudizio e poi la condanna di Dell’Utri, che venne accolta, mentre chiesi l’archiviazione della posizione di Berlusconi proprio perché non c’erano prove di provenienza illecita delle sue fortune. Quello che venne dimostrato invece è che Berlusconi fu una vittima, perchè pagava Cosa Nostra in quanto sottoposto a minacce della mafia, e Dell’Utri svolse un ruolo che favorì Cosa Nostra perché fece da mediatore dell’estorsione”.

Infine, concludendo il suo intervento, Antonio Ingroia, ha poi aggiunto: “È stato dimostrato che Berlusconi pagava il pizzo a Cosa Nostra, ma questo non costituisce reato per Berlusconi, costituisce reato per Dell’Utri, che nell’interesse di Cosa Nostra faceva da intermediario. Tecnicamente è falso che Berlusconi fosse colluso con la mafia, io l’ho sempre detta questa cosa negli anni, forse qualcun altro no”.

(Fonte: Radio Cusano)

Articolo precedente
“Lavoratori stranieri e mercato del lavoro”: mercoledì 29 ottobre 2025
Articolo successivo
Made in Italy. “Stalla Italia ha raggiunto un giro di affari di 55 miliardi di euro”
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1775Politica750Cultura672Società615Editoriali433Salute e ambiente305Mondo286Economia247Sport198

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da