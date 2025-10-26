Assemblea Forza Italia Giovani a Trento: “Pronti per il 2028, Focus su Autonomia e Occupazione Giovanile”

“Dall’autonomia trentina alla visione europea – Autonomia, politica e futuro: la sfida dei giovani in Italia”. È questo il titolo dell’Assemblea Regionale di Forza Italia Giovani Trentino-Alto Adige, che si è tenuta questa mattina al Ristorante Terramia di Trento, registrando un’ampia partecipazione e un clima di rinnovato entusiasmo tra i giovani del centrodestra moderato.

L’incontro, denso di interventi e proposte, ha posto l’accento su tre direttrici fondamentali: il ruolo dei giovani nelle istituzioni, la sfida dell’occupazione giovanile e la visione europea dell’autonomia, con lo sguardo rivolto alle elezioni politiche del 2027 e alle provinciali del 2028.

Particolare attenzione è stata dedicata al sostegno alle piccole e medie imprese, definite “il motore del Trentino-Alto Adige”, e alla necessità di sburocratizzare e valorizzare le competenze per trattenere i giovani sul territorio. “Servono politiche concrete – è stato ribadito – affinché le nuove generazioni non restino spettatrici, ma protagoniste del cambiamento”.

Tra gli interventi principali, quello dell’On. Flavio Tosi, deputato al Parlamento Europeo, che in un messaggio ha sottolineato “la necessità di una visione europea dell’autonomia capace di tutelare le specificità territoriali all’interno di un quadro comune di valori e responsabilità”.

Il segretario regionale Matteo Bonetti ha ribadito la centralità del movimento:

“Forza Italia è e resta il perno del centrodestra, l’unica forza moderata e credibile capace di rappresentare i valori liberali e popolari in cui crediamo. Una forza politica del fare e del pragmatismo.”

Mentre Matteo Bertoldi, consigliere circoscrizionale a Trento, ha rimarcato l’entusiasmo dei nuovi aderenti:

“Da maggio a oggi tantissimi ragazzi e ragazze si sono avvicinati spontaneamente al nostro movimento, riconoscendo in Forza Italia uno spazio autentico in cui poter esprimere le proprie idee e tornare a fare politica come un tempo: una politica che ascolta, dialoga e non si limita a sentire il cittadino.”

Durante l’assemblea sono intervenuti anche Antonio De Leo, consigliere comunale di Trento, e Nicolò Sterle, segretario circoscrizionale Nord-Est di Forza Italia Giovani. Presente inoltre una delegazione giovanile del PATT, alleato nel Partito Popolare Europeo, e l’On. Andrea De Bertoldi della Lega, presidente dell’Associazione dei Liberali Cristiano-Democratici.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale, simbolo dell’unità e dello spirito costruttivo che anima la nuova generazione azzurra. Un segnale chiaro: Forza Italia Giovani è pronta a raccogliere la sfida del futuro, tra autonomia, lavoro e visione europea.