“Bravo Bravissimo. La musica di Mozart, il fanciullo geniale” di Peppe Vessicchio

IL LIBRO

Immagina un bambino di tre anni che già suona il clavicembalo. A cinque scrive le sue prime musiche e a sei è pronto a girare l’Europa per esibirsi davanti a principi e regine. Sembra una favola, vero? E invece è la vita di Wolfgang Amadeus Mozart, il genio di Salisburgo che ha fatto della musica il suo gioco preferito.

In questo libro Peppe Vessicchio porta a conoscere Mozart non solo come grande compositore, ma anche come ragazzo: curioso, ribelle, pieno di idee, a volte in contrasto con il severo padre Leopoldo, ma sempre pronto a inseguire la sua passione. Intrecciata alla storia incredibile del fanciullo geniale che ha rivoluzionato la musica, in queste pagine troverai anche una ricca divulgazione musicale: perché una melodia rimane in testa? Cos’è l’orecchio assoluto?

Queste e molte altre domande troveranno risposta con l’ausilio di disegni e video creati ad hoc dal Maestro Vessicchio. Un viaggio che coinvolge i sensi della vista e dell’udito, per scoprire il genio di Mozart.

L’AUTORE

Giuseppe Vessicchio, detto Peppe, è un compositore, direttore d’orchestra e docente universitario noto per le innumerevoli presenze al Festival di Sanremo e in programmi televisivi dedicati al talento artistico giovanile (Prodigi-La musica è vita; Amici di Maria De Filippi). Studioso degli effetti che l’armonia naturale esercita sugli organismi biologici, ha pubblicato per Rizzoli il saggio pop La musica fa crescere i pomodori.

(Fonte: De Agostini)