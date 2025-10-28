Il Trentino in prima linea verso Milano-Cortina: “Così lo sport racconta i valori dell’Europa”

Milano, 28 ottobre 2025 – “I Giochi ci insegnano a non mollare mai: questo è lo spirito della nostra Europa”. Con queste parole la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha aperto il suo intervento all’Università Bocconi di Milano, in occasione dell’evento “Lo sport come fattore chiave per le politiche europee. Gli impatti di Olimpiadi e Paralimpiadi nella nostra società”.

L’incontro ha celebrato il ruolo dello sport come strumento di coesione, crescita e rappresentanza dei valori europei, a pochi mesi dall’appuntamento con i Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026, che segneranno il ritorno in Europa dei Giochi invernali a vent’anni da Torino 2006.

Lo sport – ha sottolineato Metsola – non è solo competizione. È impegno, rispetto, solidarietà. È la dimostrazione che, come europei, sappiamo rialzarci, imparare dagli altri e vincere insieme, a rialzarci, a non mollare mai.

Un messaggio che risuona con la visione del Parlamento europeo, impegnato a promuovere lo sport come veicolo di inclusione sociale, salute, parità di genere e diplomazia culturale.

Nel dibattito si è ricordato anche il ruolo del Trentino, che insieme all’Alto Adige e alla Lombardia sarà tra i territori protagonisti dei Giochi, ospitando alcune gare di sci nordico e biathlon nella Val di Fiemme. Una partecipazione che non è solo sportiva, ma anche istituzionale e culturale, nel segno della cooperazione tra territori alpini e delle politiche europee per le aree di montagna.

Il Trentino, che già in passato ha legato la propria immagine all’innovazione e alla sostenibilità, si prepara così a essere una vetrina del modello europeo di sviluppo territoriale: attenzione all’ambiente, infrastrutture digitali e valorizzazione delle comunità locali.

Con il suo intervento, Metsola ha voluto ribadire che i Giochi sono una prova di quanto l’Europa possa realizzare quando mette insieme energia, passione e visione comune. Un messaggio che trova terreno fertile proprio nelle Alpi, dove sport, identità europea e cooperazione transfrontaliera si intrecciano da sempre.