Halloween. “E’ boom di zuccaturismo: la nuova tendenza che unisce natura, creatività e gusto”

“Con Halloween alle porte esplode in tutta Italia la febbre dello “zuccaturismo”, la nuova tendenza che unisce natura, creatività e gusto”.

A tracciare il quadro del fenomeno è un’analisi della Coldiretti diffusa in occasione della festa di Ognissanti.

Decine di migliaia di persone, tra famiglie, coppie e gruppi di amici, si dedicano in questi giorni a esperienze nei “pumpkin patch”, i suggestivi campi di zucche dove è possibile scegliere, intagliare o dipingere la propria zucca da portare a casa.

Una moda, specifica ancora Coldiretti, importata dagli Stati Uniti ma molto apprezzata in Italia, favorita anche da un raccolto positivo di circa 40mila tonnellate con circa 2000 ettari coltivati. L’economia legata alla zucca ha superato per Halloween i 30 milioni di euro, tra produzione, trasformazione e attività agrituristiche, confermando quella della zucca come una filiera in crescita che unisce gusto, tradizione e sostenibilità.

Dal Nord al Sud, l’Italia si tinge d’arancio con esperienze per tutte le età

In Lombardia l’azienda agricola Il Ceraseto di Lodi apre i suoi campi tra distese di zucche commestibili e ornamentali, angoli fotografici e raccolta libera. A Bergamo, La Valle del Grino accompagna grandi e piccoli in un percorso nel bosco per scoprire e decorare la propria zucca, mentre l’agriturismo Cà Bianca di Castelverde (Cremona) propone un weekend “da paura” con laboratori, caccia al tesoro e cena a lume di candela. In Friuli, l’azienda agricola Degano di Udine organizza laboratori di pittura delle zucche.

Anche il Centro Italia propone tante opzioni: a Camaiore (Lucca) l’azienda Zucche di Halloween offre lezioni di intaglio e vendita diretta, mentre in Umbria la società agricola Le Radici di Umbertide presenta “Zuccami”, con giochi a tema e menù autunnali. Anche i mercati di Campagna Amica diventano teatri di creatività: a Perugia si intagliano zucche sotto la guida di un artista locale, mentre al Villaggio Coldiretti di Pescara (dal 31 ottobre al 2 novembre) sono previsti laboratori aperti a famiglie e bambini.

Al Sud, tra Puglia, Calabria e Campania, il “zuccaturismo” incontra la tradizione. A Saracena (Cosenza), la Vallata delle Zucche ospita 8000 zucche e 25 varietà diverse, in un’oasi di biodiversità nel Parco del Pollino. In Puglia, la Masseria Cappella di Martina Franca propone percorsi esperienziali tra i campi e menù autunnali a base di zucca.

Perfino il mare si tinge d’arancio: a Castel Volturno, il Flava Beach si trasforma in un “pumpkin patch” vista mare con l’evento “Un mare di zucche”, dove i visitatori possono intagliare o decorare la propria zucca e portare a casa una scultura-trofeo.

(Fonte: Coldiretti)