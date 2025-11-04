Responsabilità del consulente finanziario e dell’intermediario: cosa cambia davvero per la tutela dei risparmiatori

Il rapporto tra risparmiatore e consulente finanziario è spesso il primo punto in cui nasce un conflitto dopo un investimento andato male. Non sempre, però, la responsabilità giuridica è così immediata come viene presentata nei reclami dei clienti. La distinzione tra responsabilità del consulente finanziario e responsabilità dell’intermediario bancario o finanziario è centrale, perché determina tempi di prescrizione, oneri probatori e risultati concreti in giudizio.

Uno degli aspetti più importanti è quello della prescrizione. Quando vengono contestati comportamenti ritenuti illeciti a un consulente – ad esempio consigli scorretti, mancate avvertenze o pressioni commerciali – la norma di riferimento è l’art. 31 del TUF. Si tratta di una responsabilità con natura extracontrattuale e soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2947 del codice civile. Il termine decorre dal momento in cui il risparmiatore individua il danno, comprende il nesso causale e conosce l’autore della condotta.

Diverso il caso in cui la contestazione riguardi il comportamento dell’intermediario. Se oltre alle presunte irregolarità del consulente vengono individuati inadempimenti imputabili direttamente alla banca – come violazioni degli obblighi informativi, inadeguatezza degli investimenti, questionari valutativi compilati in modo inattendibile – la prescrizione può diventare decennale. Non si tratta di una semplice traslazione di responsabilità, ma di una riconducibilità genetica degli adempimenti all’intermediario. Per il risparmiatore, ciò significa più tempo e un terreno probatorio più favorevole.

C’è poi un altro elemento cruciale: l’onere della prova. Contestare la responsabilità del consulente non consente l’inversione dell’onere prevista dall’art. 23, comma 6 del TUF. Tocca quindi al cliente dimostrare i comportamenti imputati al professionista, attraverso evidenze concrete sulla dinamica dei rapporti. Non è sufficiente sostenere falsificazioni di firme o sottoscrizioni apocrife senza una perizia grafologica o elementi oggettivi. La presunta falsità “a occhio nudo” resta solo una teoria, non una prova.

Lo stesso vale per le accuse di rendicontazioni false. Prima di impugnarle occorre richiedere ufficialmente copia dei documenti, inviarli nel reclamo e lasciare all’intermediario la possibilità di replicare. Spesso nelle difese dei risparmiatori si cita l’esistenza di eventuali provvedimenti disciplinari a carico del consulente. È una strategia debole: un provvedimento può riguardare fattispecie completamente diverse da quella oggetto di contestazione.

Il quadro cambia radicalmente quando l’intermediario non deposita la documentazione obbligatoria o produce materiale insufficiente. In questo caso l’onere probatorio si ribalta: è la banca che deve dimostrare di aver adempiuto tempestivamente e correttamente agli obblighi informativi. Qui si apre lo spazio difensivo più efficace per il risparmiatore, soprattutto se la strategia viene impostata fin dall’inizio: richiesta documentale, reclamo, ricorso, valutazione tecnica e contabile su eventuali perdite. Una linea logica e continua, ben costruita dall’avvocato, può trasformare una contestazione debole in una domanda credibile.

Non va sottovalutato un altro aspetto: quando si calcola il danno bisogna essere rigorosi. Se il risparmiatore dimostra di aver diritto a una somma più alta rispetto a quella chiesta nel reclamo o nel ricorso, rischia comunque di ottenere meno. L’art. 112 del codice di procedura civile impone infatti la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Anche nello stragiudiziale, un conteggio tecnico può evitare errori fatali.

La conclusione è semplice ma spesso trascurata: la tutela del risparmiatore passa da una costruzione tecnica del caso, non dalla sola indignazione per l’investimento sbagliato. Dall’altra parte, per l’intermediario, la difesa migliore è la trasparenza preventiva: se la banca non è in grado di dimostrare ciò che ha fatto, rischia di perdere anche quando il comportamento del consulente non era illecito.

Marco Solferini, avvocato, consulente ADUC e delegato della sede di Bologna, ricorda che ogni fase – dalla raccolta dei documenti alla scelta degli elementi da valorizzare – può determinare l’esito. Per questo è essenziale affidarsi a professionisti esperti del diritto degli investimenti e del risparmio, capaci di distinguere le responsabilità del consulente finanziario da quelle dell’intermediario, trasformando le zone d’ombra in una vera strategia di difesa.