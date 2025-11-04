martedì, Novembre 4, 2025
HomeAttualitàVenezuela. Basile: "Non è prima volta che USA intervengono in America Latina,...
This is the flag of the Bolivarian Republic of Venezuela, made in CGI.
Attualità

Venezuela. Basile: “Non è prima volta che USA intervengono in America Latina, ma prima avevano Europa progressista contro”

Di redazione

-

0
0

“Nella situazione tra USA e Venezuela ora si è creato un nuovo alibi, quello del narcotraffico. Al netto di questa propaganda, si sta preparando un assalto a un Paese che ha la più larga fonte petrolifera, il Venezuela appunto, così come la Russia preparava l’attacco all’Ucraina. Gli Stati Uniti, però, in America Latina hanno sempre fatto di tutto e di più, non è certo questo il primo caso”.

A dichiararlo è stata l’ambasciatrice Elena Basile, nel corso del suo intervento su Radio Cusano Campus, nel corso del programma “Battitori Liberi“, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

Proseguendo nel suo intervento, Elena Basile ha poi raccontato: “Quello che è cambiato è che quando si realizzava nel 1973 il colpo di stato in Cile la maggioranza progressista europea era tutta schierata contro gli Stati Uniti. Oggi noi ascoltiamo, senza fare nomi, uno scrittore progressista che se ne intende di Camorra, di Mafia, che ha inneggiato al premio Nobel per la pace a Corinne Machado. Cioè un politico che è stato allevato negli Stati Uniti, che era amico di Bush, che è il classico esempio dell’hackeraggio delle classi dirigenti che c’è anche in Europa e che ha richiesto l’intervento militare americano contro il proprio Paese per spodestare un governo democraticamente eletto”.

Infine, concludendo il suo intervento, Elena Basile ha ulteriormente specificato: “Cina e Russia sicuramente sosterranno il Venezuela dal punto di vista politico ed economico, ma ho molti dubbi che lo facciano anche sul piano militare. Le armi però la Russia potrà fornirle. La Cina, invece, oltre a dare un sostegno economico secondo me non entrerà troppo nella vicenda, perché non fa parte della strategia cinese, mantengono sempre una certa distanza anche dal punto di vista politico, ponendosi anche a volte come mediatore”.

Articolo precedente
Codici. “Dopo banche, ora cybercriminali puntano anche le compagnie telefoniche”
Articolo successivo
A Borgo Trento giornata da record: 20 nascite in 24 ore, mamme e bimbi tutti bene
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1795Politica753Cultura674Società622Editoriali434Salute e ambiente313Mondo286Economia252Sport199

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da