“Le nostre vite” di Margaret Atwood

|Una bambina ricciuta alle prese con insetti e serpenti. Un’adolescente che inventa fumetti e commedie musicali. Una dottoranda di Harvard che scrive poesie e studia l’astrologia. Una pioniera della narrativa e dell’editoria canadese. Un’intellettuale e una madre negli anni Settanta del femminismo. Un’escursionista e un’ambientalista; un’attenta osservatrice della società.
Tante sono le vite che Margaret Atwood ci svela in questa autobiografia, dove la sua scrittura ci conduce dalle lande del Quebec e della Nuova Scozia fino ai viaggi per il mondo della sua celebrata carriera: la nascita di ogni suo libro – dal Racconto dell’Ancella a L’altra Grace, dall’Assassino cieco ai Testamenti – è inquadrata con acume e umorismo nella vita quotidiana, tra personaggi più o meno noti e pittoreschi, e nella storia del nostro tempo.
Una narrazione avvincente che appaga ogni curiosità del lettore, dandogli accesso alla mente estrosa e insieme scientifica di una scrittrice che non ha mai smesso di appassionarsi a tutte le sfaccettature, luminose e oscure, dell’animo umano.
|MARGARET ATWOOD è una delle voci più importanti della narrativa e della poesia canadesi. Laureata a Harvard, ha esordito a diciannove anni. Ha pubblicato romanzi, racconti, raccolte di poesia, libri per bambini e saggi. Più volte candidata al Premio Nobel per la Letteratura, ha vinto il Booker Prize nel 2000 per L’assassino cieco. Fra i suoi titoli più importanti ricordiamo: L’altra Grace (2008), Il racconto dell’Ancella (2017), Il canto di Penelope (2018), I testamenti (vincitore del Booker Prize 2019), La donna da mangiare (2020), Lesioni personali (2021), Vecchi bambini perduti nel bosco (2023), Quattordici giorni (2024), tutti usciti per Ponte alle Grazie. L’autrice vive a Toronto, in Canada.
(Fonte: Ponte alle Grazie)