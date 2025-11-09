“Carisma. La vita di Julio Iglesias, la storia di una generazione” di Ignacio Peyró

IL LIBRO

Julio Iglesias: il suo è stato un successo universale, in specie negli anni Ottanta, decennio rimpianto e denigrato come pochi altri, ma il suo personaggio e la sua musica non sono mai stati apprezzati dalla critica né dagli ascoltatori più esigenti. A torto o a ragione? Di certo, raccontare lo spagnolo più famoso del XX secolo dopo Dalí e Picasso, il cantante che ha venduto trecento milioni di dischi, simbolo di seduzione e ricchezza, significa anche raccontare il nostro passato prossimo, il mondo appena dietro l’angolo. È la sfida che Ignacio Peyró raccoglie in questo libro: narrando sì la storia di Julio Iglesias, dai suoi primi anni di vita segnati dalla malattia alla consacrazione in Europa e America, fino alla sua attuale trasformazione in meme; ma scrivendo anche il romanzo di cinquant’anni di trasformazioni sociali e culturali, una parabola della Spagna che, uscita dal franchismo, si proietta sul panorama mondiale reinventando sé stessa. Frutto di lunghe ricerche e intriso di umorismo, Carisma ci fa riscoprire la nobile arte della biografia, che nei suoi esiti migliori, come questo che avete tra le mani, offre un felice connubio di ricostruzione storica e autentico piacere letterario.



L’AUTORE

Ignacio Peyró (Madrid, 1980), scrittore, giornalista, direttore dell’Instituto Cervantes a Roma e in precedenza a Londra, scrive per «El País». In italiano è stato tradotto il suo Anglofilia. Piccolo glossario sentimentale della cultura inglese (Graphe.it, 2025). Considerato una delle migliori voci della non fiction in lingua spagnola, è anche autore di Comimos y bebimos. Notas de cocina y vida (2018) e del diario Ya sentarás cabeza. Cuando fuimos periodistas (2020).

(Fonte: Ponte alle Grazie)