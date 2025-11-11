Saldo IMIS Trento dicembre 2025: prospetti e F24 scaricabili online dal 1° dicembre

Dal 1° dicembre 2025 il Comune di Trento renderà disponibile online il prospetto di calcolo con il modello F24 per versare il saldo IMIS 2025, in scadenza il 16 dicembre. Una novità importante per i contribuenti, che potranno scaricare la documentazione direttamente dalla propria area personale sul sito istituzionale, senza attese e senza dover richiedere l’invio cartaceo.

Per ottenere il prospetto sarà sufficiente accedere al portale www.comune.trento.it e cliccare su “Accedi all’area personale” in alto a destra. L’accesso avverrà tramite identità digitale SPID o Carta d’identità elettronica CIE. Una volta autenticati, la Nota informativa IMIS e il modello F24 saranno disponibili nella sezione “Documenti” dell’area riservata del cittadino.

Per chi avesse difficoltà con l’accesso digitale, il Comune mette a disposizione i punti di facilitazione. È possibile prenotare un appuntamento contattando l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0461 884453 oppure rivolgendosi alla rete provinciale di punti di facilitazione digitale, attraverso il numero verde 800 228040. Gli operatori offriranno supporto gratuito per la consultazione della propria area riservata e per il recupero dei documenti utili al pagamento del saldo IMIS 2025.

Chi non fosse ancora in possesso di SPID potrà attivarlo scegliendo un qualunque gestore di identità digitale riconosciuto o chiedendo assistenza direttamente al Comune di Trento, presso l’Ufficio stato civile, anagrafe ed elettorale di Piazza Fiera 17, seguendo le modalità indicate nella sezione “Attivazione SPID in Comune” del sito.

Per ulteriori informazioni o necessità di supporto è disponibile il Servizio Tributi e Patrimonio, raggiungibile allo 0461 884334 o via email all’indirizzo servizio.tributiepatrimonio@comune.trento.it, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00 e il giovedì fino alle 16:00.