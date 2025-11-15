Banco Alimentare: i volontari nei supermercati

Il Trentino ha messo a disposizione i volontari per la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare e realizzata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. I giovani si sono adoperati per promuovere un acquisto di giustizia. Per chi si recasse nei supermercati, oggi, era possibile comprare delle derrate alimentari da destinare a chi ne ha bisogno. In questo caso per aiutare con un piccolo gesto le comunità locali, dove ci sono persone in stato di povertà assoluta.

Sono migliaia le persone in Trentino che hanno gran difficoltà economica, ma perlomeno sono oltre 100 i pasti consegnati quotidianamente ai poveri. Nonché ci sono le famiglie che usufruiscono delle derrate consegnate in differita. La cittadinanza è stata molto attiva nel donare le derrate alimentari. La richiesta degli alimenti sono sempre moltissime e i giovani sono spesso in prima fila, insieme ai volontari più ferrati del sistema, per prestarsi ad aiutare.

A Trento i punti vendita coinvolti sono stati molti, in questa foto il Gruppo Scout di Cognola, presso Eurospin di via Fermi, impegnato nella raccolta. Oltre 60 scatoloni di merce, divisa tra: olio, sale, pasta, riso, biscotti, verdure in scatola, alimenti per bambini e neonati, alimenti secchi e a lunga conservazione come tonno e carne in scatola. In Trentino i punti vendita coinvolti sono quasi 500 con oltre 5 mila volontari.

La giustizia solidale locale

Tutti gli alimenti donati saranno poi distribuiti alle organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc..).

Non tutti sarebbero d’accordo per inviare alimenti in altre nazioni, ha detto purtroppo la giovane volontaria, mentre la solidarietà locale trova completa adesione da parte della popolazione. E’ molto importante che ci sia una grande trasparenza tra chi raccoglie, chi acquista e chi poi sarà il destinatario, che crea fiducia.

In Italia sono stati considerati circa 12.000 supermercati e oltre 155.000 volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione con la scritta Banco Alimentare. MC