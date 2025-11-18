Trento. “Diritti in movimento”: costruire relazioni sane dentro e fuori dal web

Cosa significa costruire relazioni sane? Come può la tecnologia essere un nostro alleato e non un limite nella creazione di connessioni?

A queste domande prova a dare risposta l’iniziativa Diritti in movimento, che dedica alle connessioni e al benessere digitale e relazionale la Giornata dei diritti delle bambine e dei bambini e dei ragazzi e delle ragazze, che si celebra il 20 novembre e si ispiraalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Anche quest’anno, le scuole, gli enti del territorio e i musei si sono uniti per dare voce a bambini, giovani e ragazzi con eventi e iniziative. L’invito è a riflettere su come costruire relazioni sane, dentro e fuori dal web, e su come la tecnologia possa essere uno strumento per avvicinarsi, non per isolarsi.

Tutti possono partecipare con un gesto simbolico ma profondo: scrivere un messaggio su una cartolina appositamente realizzata, scegliendo un destinatario speciale. Ai più piccoli è stato chiesto di scrivere a un adulto, per ricordare che ogni relazione, anche la più semplice, è un modo per costruire benessere insieme. L’idea è nata dal laboratorio organizzato a luglio alla scuola media Bronzetti Segantini, durante il quale insegnanti ed educatori hanno esplorato il valore delle connessioni tra persone, generazioni e comunità.

Tanti gli appuntamenti organizzati per festeggiare la ricorrenza, dalla Marcia dei diritti con il Tavolo Tuttopace alla Fiera delle idee con l’ufficio Politiche giovanili, dal progetto A piedi sicuri allo spettacolo TIME. Tina Anselmi, Antonio Megalizzi e i giovani d’Europa al Teatro San Marco. E ancora, in programma serate pubbliche per parlare di digitale con genitori e insegnanti, laboratori con i bambini e le bambine della scuola primaria e dei nidi e percorsi di educazione ai diritti, ma anche passeggiate e girotondi nei quartieri e nei parchi, oltre agli eventi organizzati dalle realtà culturali della città e la mostra alla biblioteca comunale.

«È significativo che oggi siano proprio i più giovani a intervenire, perché spesso si assiste al racconto dei loro pensieri attraverso le parole degli adulti – ha affermato la vicesindaca e assessora alla Scuola Elisabetta Bozzarelli – Per l’Amministrazione è importante rendere bambini, giovani e ragazzi protagonisti della loro città, ascoltare i loro sogni e desideri. Tutte queste iniziative, possibili solo grazie al lavoro corale e quotidiano dei soggetti che vi prendono parte, non sono circoscritte al singolo evento, perché la loro eco si sviluppa durante tutto l’anno».

Diritti in movimento è organizzato dal Tavolo Tuttopace, dal Comune di Trento, dai nidi e dalle scuole dell’infanzia, dagli istituti comprensivi della città, dai Servizi educativi del museo Castello del Buonconsiglio, da Mart – Galleria Civica di Trento, Muse – Museo delle Scienze, UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Ufficio beni archeologici, S.A.S.S. – Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, Museo diocesano Tridentino, Centro servizi culturali Santa Chiara, Distretto dell’Educazione di Trento, Associazione culturale pediatri, Unicef Trentino, Edi Onlus, Comunità Murialdo Trentino-Alto Adige, Associazione provinciale per i minori, Punto Famiglie – associazione Ama, Tavolo di Spini di Gardolo, Futura, Coccinella, Pro.ges Trento, Protocollo Città Scuola 0-6, Tavolo di Spini di Gardolo, Fap Acli, Giovani delle Acli, Anpi, Fondazione Antonio Megalizzi, Servizio attività educative per l’infanzia della Provincia Autonoma di Trento, Federazione Provinciale Scuole Materne, Associazione Co.E.S.I., nidi aziendali Apss e UniTn, le associazioni Tre Fontane e Carpe Diem e le cooperative Arianna, Kaleidoscopio, Progetto 92 e Bellesini.

Ecco il programma dettagliato degli eventi.

Da oggi a sabato 22 novembre, la biblioteca dei ragazzi alla Palazzina Liberty ospita la mostra diffusa nei quartieri della città #Connessioni: storie di ragazze e ragazzi che cambiano il mondo, mentre da domani a sabato 22 negli atri scolastici delle scuole primarie cittadine sarà visitabile l’esposizione collettiva di disegni e opere dei bambini Diritti illustrati. E ancora, da oggi a venerdì 21 novembre l’ufficio Politiche giovanili organizza con le scuole primarie la gara “A scuola senz’auto”, a cui si sono iscritti oltre duemila bambini e bambineper promuovere la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale.

Questa sera, dalle 18 alle 19.30, alla scuola media Brozetti Segantini in via Vittorio Veneto 61 è in programma l’incontro conviviale con apericena Valori d’Europa, storie diverse, radici comuni insieme al direttore della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi Marco Odorizzi, allo psicoterapeuta Alberto Pacher e a Maria Chiara Cattani, membro dell’equipaggio della Bel espoir. Per partecipare all’evento organizzato da Circoscrizione San Giuseppe – Santa Chiara, istituto comprensivo Trento 3 e Tavolo TuttoPace, è necessario iscriversi compilando il modulo Google disponibile sul sito Trento Giovani, alla pagina dedicata all’iniziativa.

Mercoledì 19 novembre, al Centro Studi Erickson, la serata sarà dedicata all’uso consapevole dei media e delle tecnologie con l’evento Oltre lo schermo: voci a confronto sul mondo digitale, a cui partecipano l’Associazione Culturale Pediatri, Edi Onluss e Unicef.

Giovedì 20 novembre la giornata sarà ricca di appuntamenti. Dalle 9 alle 19 ci sarà un Flash mob in via Manzoni, nel tratto di strada corrispondente al Centro di aggregazione L’area: attraverso la “provocazione urbana”, gli educatori e le educatrici inviteranno i passanti alla riflessione sul tema delle connessioni.

Allo Spazio Agorà Famiglie di via Adamello 2, alle 9.30 è in programma l’evento L’ascolto: prima forma di connessione, che prevede un momentodi condivisione tra genitori a partire dalla lettura di un albo illustrato. Per partecipare, scrivere a puntofamiglie@automutuoaiuto.it.

Alle 11 e alle 14.30 andrà in scena al Teatro San Marco lo spettacolo teatrale per gli studenti delle superiori TIME. Tina Anselmi, Antonio Megalizzi e i giovani in dialogo, dedicato al valore dell’impegno e della partecipazione. E ancora, alla Comunità Murialdo di Sardagna si svolgerà un laboratorio per scoprire attraverso il corpo e il gioco i prerequisiti alla scrittura, mentre al Muse, dalle 14.30 alle 17.30, ci saranno le letture ad alta voce sui temi della parità di genere e dei diritti dei bambini, i laboratori “Piccola grande Olivia” e quello sulle differenze di genere per bambini e adulti, la narrazione interattiva e l’incontro “Il valore educativo della noia” promosso dal servizio infanzia del Comune.

Infine, nella Sala del Consiglio e in via Belenzani ci sarà un momento con le scuole dedicato alla Fiera delle idee, organizzata dall’ufficio Politiche giovanili nell’ambito di Stra.bene per condividere le buone pratiche e svolgere insieme attività sulla partecipazione e sui diritti.

Venerdì 21 è in programma la Marcia dei diritti, che a partire dalle 9.30 si snoderà da piazza Duomo lungo le vie del centro con musiche, slogan e danze per ritornare in piazza Duomo, dove ad accogliere i partecipanti ci sarà il Sindaco. Organizzata dal Tavolo Tuttopace, la marcia prevede il lancio dell’iniziativa “Cuori connessi”, realizzata in collaborazione con il Centro Moda Canossa.

La sera, alle 18, a L’Area di via Manzoni è in programma l’incontro di sensibilizzazione sulle fake news insieme al giornalista Fabio Perterlongo Tra like e bugie: quanto possiamo fidarci di ciò che leggiamo, cui seguirà la cena condivisa con educatrici ed educatori dell’Area.

Sabato 22 alle 15.30, nello Spazio Sass di piazza Cesare Battisti, andrà in scena lo spettacolo Bambini diritti, bambini rovesci, un lungo viaggio nei diritti dell’infanzia con canti, racconti e rappresentazioni, a cui seguirà la visita guidata allo spazio archeologico. L’iniziativa è organizzata dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali, Ufficio beni archeologici.

Domenica 23 al Castello del Buonconsiglio, alle 15, sarà la volta dello spettacolo di e con Laura Bertoldi Il tesoro dentro di me, mentre alla Galleria Civica di via Belenzani si svolgerà il laboratorio artistico per bambine e bambini Linee di incontro, organizzato nell’ambito della mostra “Connessioni”.

A chiudere il ricco calendario di eventi, giovedì 27 novembre alle 9.30, allo Spazio Agorà Famiglie di via Adamello 2, è in programma Smartphone & Co, l’appuntamento dedicato a famiglie con bambini da 0 a 6 anni per riflettere sull’uso consapevole di dispositivi e nuovi media. Prenotazioni a puntofamiglie@automutuoaiuto.it.

