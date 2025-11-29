Il Mercatino di Natale Cimego apre tra magia, tradizioni e antichi mestieri: “Luoghi straordinari che meritano di essere conosciuti”

Il Mercatino di Natale Cimego ha riaperto oggi le sue antiche porte nella frazione medievale di Quartinago, trasformando il borgo in un viaggio emotivo tra musica, sapori, artigianato e memorie del passato. Decine di espositori – aziende agricole, artigiani, artisti, associazioni e hobbisti – popolano androni, cantine e corti messe a disposizione dagli abitanti, dando forma a un percorso che è molto più di un evento natalizio: è un racconto – così come ricorda l’ufficio stampa PAT – di identità territoriale.

All’inaugurazione era presente l’assessore provinciale Roberto Failoni, che ha espresso il valore culturale e turistico dell’iniziativa: «Luoghi come questi sono straordinari, danno emozioni autentiche e raccontano esperienze uniche. I mercatini in Trentino sono molti, ciascuno con la sua peculiarità. Cimego guarda alla storia, ma offre anche una giornata speciale e un volano economico importante. Mi auguro che questa iniziativa abbia la possibilità di essere ancora più conosciuta», ha dichiarato.

L’apertura è stata accompagnata da un gruppo di figuranti della Arco Iris Dance, in abiti da streghe e stregoni, un richiamo all’immaginario che da secoli avvolge il borgo: processi per stregoneria, racconti medievali, episodi storici come il passaggio di Fra’ Dolcino e il legame con il fabbro Alberto da Cimego, immortalato nella statua che accoglie i visitatori.

Il clima di comunità, così come riporta l’ufficio stampa PAT, è stato al centro degli interventi istituzionali. Il presidente dell’associazione Eventi Valle del Chiese, Graziano Tamburini, ha ringraziato i volontari e gli abitanti che, aprendo gli spazi privati del borgo, rendono possibile un’esperienza autentica. Numerosi anche i rappresentanti istituzionali: il sindaco di Borgo Chiese Renato Sartori, il sindaco di Storo Nicola Zontini, il sindaco di Castel Condino Stefano Bagozzi, il presidente dell’APT Madonna di Campiglio Tullio Serafini, oltre ai rappresentanti del BIM del Chiese, del Consorzio Turistico e delle forze dell’ordine.

Il Mercatino di Natale Cimego si distingue per la capacità di far rivivere gli antichi mestieri della valle, grazie a dimostrazioni dal vivo di lavorazione del legno e del ferro, laboratori per bambini, visite guidate, musica e una proposta gastronomica che valorizza i prodotti locali. Un intreccio di tradizioni e creatività che restituisce al borgo il suo carattere più genuino.

L’evento, organizzato da Eventi Valle del Chiese APS insieme alla Provincia autonoma di Trento, al Comune di Borgo Chiese, al BIM, all’APT Madonna di Campiglio, alla Pro Loco di Cimego e a numerosi partner privati, sarà aperto per tre weekend consecutivi fino al 14 dicembre 2025, dalle 10 alle 18. L’ingresso è gratuito.