“Stranger Things. La raccolta”

Il Sottosopra segue Will Byers dopo che è stato trascinato in un misterioso regno da incubo. Isolato, disorientato e spaventato, si rende presto conto di non essere solo: orribili mostri si nascondono dietro ogni angolo e gli stanno dando la caccia. Quando scopre che anche la sua famiglia e i suoi amici sono in pericolo, rischia tutto per proteggerli.



In Scienza in campeggio, Dustin Henderson arriva al Camp Know Where preoccupato all’idea di trascorrere l’estate lontano dai suoi amici, subito dopo aver salvato insieme Hawkins da spaventosi eventi soprannaturali. Non ci mette molto, però, a trovare nuovi bulli da sconfiggere e appassionati di scienza come lui con cui fare amicizia. Quando un’inquietante figura mascherata inizia a far scomparire i tutor, Dustin riunisce un gruppo di compagni nerd per salvare il campo e, forse, le loro stesse vite!



Prequel della serie da record, Sei racconta la vita dei giovani ragazzi dotati di poteri psichici rinchiusi nel laboratorio governativo segreto di Hawkins, nell’Indiana. Privata del suo nome e con nient’altro che il numero Sei a identificarla, l’adolescente chiaroveggente Francine ha un unico obiettivo: evadere da quella prigione. Ha avuto una visione terrificante del futuro e solo la sua fuga può impedire che si realizzi.



In Soffiando sul fuoco, invece, alcuni dei ragazzi fuggiti dai laboratori di Hawkins scoprono che anche un’altra di loro, Nove, potrebbe essere ancora viva e intraprendono un viaggio brutale in cui si trovano a dover scegliere tra vendetta e pietà, nella speranza di salvare la loro amica da se stessa.

