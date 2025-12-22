Cenone 2025: costo del menu aumenta, +5% per la Vigilia di Natale e +2% per Capodanno

Siamo ormai alle porte delle festività di fine anno e, tra i prezzi del pesce alle stelle e quello dei panettoni lievitati oltre misure, le famiglie devono fare i conti con i preparativi del menu delle feste. Anche quest’anno si farà particolare attenzione al risparmio e ad evitare inutili e costosi sprechi.

Sulle tavole delle feste, inoltre, le famiglie opereranno dei tagli importanti: riducendo quantità e qualità (il 31% ridurrà di almeno una portata il classico cenone).

Dall’indagine effettuata dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori è emerso che la maggior parte degli italiani trascorrerà la cena della Vigilia di Natale a casa propria, o in quella di parenti e amici. Solo il 30,2% prenoterà uno tra pranzo di Natale e cenone della vigilia di Capodanno fuori casa, presso un ristorante o un locale adibito all’organizzazione di eventi.

Protagonisti indiscussi dei festeggiamenti saranno i piatti della tradizione, dalle ricette classiche alle immancabili rivisitazioni. Come di consueto l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato i costi che le famiglie sosterranno per organizzare le cene della Vigilia di Natale e di Capodanno, prendendo in considerazione due tipologie di menu, una standard e una più economica e, quest’anno, anche un menu “ristretto”, con alcuni tagli alle portate.

La spesa media per il menu “classico” della cena di Natale (Tab.1.1) sarà di 46,41 euro a persona, con un incremento del +5% rispetto allo scorso anno, mentre per il menu low cost (Tab.1.2) la cifra si attesterà a quota 26,52 euro a persona, con un aumento del +2% rispetto al 2024.

Per quanto riguarda invece il cenone di Capodanno, il menu classico (Tab.2.1) costerà 57,82 euro a persona (+2% rispetto al 2024). Il menu più economico prevede una spesa di 32,84euro a testa (+2% rispetto al 2024).

In entrambi i casi le opzioni più economiche implicheranno una spesa inferiore del 43% rispetto al menu classico.

Gli aumenti più significativi riguardano, oltre al pesce, la frutta e i dolci.

Vista la situazione di stallo dei redditi e di costante aumento dei prezzi, specialmente nel settore alimentare, le famiglie saranno costrette ad operare delle rinunce: per questo, per la prima volta, abbiamo monitorato anche i costi del menu “ristretto”, con tagli ad alcune portate. Optando per tale soluzione il risparmio ammonterà, a Natale, al -52% rispetto al menu tradizionale, a Capodanno, al -61% rispetto al classico cenone.

Per risparmiare su tali costi si consiglia di approfittare delle numerose occasioni e promozioni proposte in questi giorni dagli esercizi commerciali e di rivolgersi ai punti di vendita diretta, dove è possibile acquistare prodotti di qualità ad un prezzo più accessibile. Aumenta anche il ricorso a prodotti surgelati (il cui costo è comunque in crescita), visti i costi elevati dei prodotti ittici.

Di seguito riportiamo le tabelle di Federconsumatori con i costi in dettaglio e alcuni consigli dell’associazione per scegliere prodotti di qualità ed evitare gli sprechi.

Natale menu con tagli -16% rispetto a menu economico -52% rispetto a menu tradizionale Capodanno menu con tagli -31% rispetto a menu economico -61% rispetto a menu tradizionale

2024 2025 Var. % Natale € 44,35 46,41 5% Capodanno € 56,70 57,82 2% Natale menu economico € 25,81 26,52 3% Capodanno menu economico € 32,06 32,84 2%

I costi indicati sono per 1 persona

Tab. 1.1

CENA DI NATALE 2025 CONSUMO PRO CAPITE COSTO AL KG./L. IN € COSTO Insalata di mare 1 etto e ½ € 36,98 € 5,55 Spaghetti 1 etto € 3,26 € 0,33 Zuppa di pesce 2 etti € 56,25 € 11,25 Spigola 2 etti € 30,25 € 6,06 Patate 2 etti € 2,15 € 0,44 Insalata verde mista 1 etto € 12,47 € 1,25 Frutta 2 etti € 6,69 € 1,34 Frutta secca ½ etto € 21,62 € 1,08 Vino da tavola doc ½ bottiglia € 16,99 € 8,49 2 bicchieri di spumante 1/5 litro € 19,99 € 3,99 2 fette di panettone ¼ € 16,69 € 4,17 Caffè (compresa preparazione) 1 capsula € 69,80 € 0,39 1 superalcolico 1 bicchierino € 38,60 € 2,07 Totale € 46,41 Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni € 278,45

Tab. 1.2

CENA DI NATALE 2025 – Menu economico CONSUMO PRO CAPITE COSTO AL KG./L. IN € COSTO Alici marinate 1 etto € 35,32 € 3,33 Spaghetti 1 etto € 3,26 € 0,31 Preparato di mare per spaghetti 80 grammi € 23,96 € 1,91 Trota 3 etti € 12,99 € 3,89 Patate 2 etti € 2,15 € 0,44 Insalata di carote 1 etto € 2,18 € 0,22 Frutta 2 etti € 6,69 € 1,34 Frutta secca ½ etto € 21,62 € 1,08 Vino da tavola ½ bottiglia € 9,93 € 4,97 2 bicchieri di spumante (economico) 1/5 litro € 12,00 € 2,40 2 fette di panettone ¼ € 16,69 € 4,17 Caffè (compresa preparazione) 1 capsula € 69,80 € 0,39 1 superalcolico 1 bicchierino € 38,60 € 2,07 Totale € 26,52 Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni € 159,12

Tab. 2.1

CENONE DI CAPODANNO 2025 CONSUMO PRO CAPITE COSTO AL KG./L. IN € COSTO Insalata russa 1 etto e ½ € 16,69 € 2,49 Salmone affumicato 1 etto e ½ € 62,50 € 9,38 Pasta fresca 1 etto € 21,00 € 2,10 Vongole 2 etti e ½ € 31,80 € 7,95 Anguilla – capitone 1 etto € 27,80 € 2,78 Orata 2 etti € 26,50 € 5,30 Zampone 2 etti € 16,99 € 3,38 Lenticchie (qualità elevata) 2 etti € 14,56 € 2,91 Frutta 2 etti € 6,69 € 1,34 Frutta secca ½ etto € 21,62 € 1,08 Vino da tavola doc ½ bottiglia € 16,99 € 8,49 2 bicchieri di spumante 1/5 litro € 19,99 € 3,99 2 fette di panettone ¼ € 16,69 € 4,17 Caffè (compresa preparazione) 1 capsula € 69,80 € 0,39 1 superalcolico 1 bicchierino € 38,60 € 2,07 Totale a persona € 57,82 Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni € 346,92

Tab. 2.2