Cenone 2025: costo del menu aumenta, +5% per la Vigilia di Natale e +2% per Capodanno

Siamo ormai alle porte delle festività di fine anno e, tra i prezzi del pesce alle stelle e quello dei panettoni lievitati oltre misure, le famiglie devono fare i conti con i preparativi del menu delle feste. Anche quest’anno si farà particolare attenzione al risparmio e ad evitare inutili e costosi sprechi.
Sulle tavole delle feste, inoltre, le famiglie opereranno dei tagli importanti: riducendo quantità e qualità (il 31% ridurrà di almeno una portata il classico cenone).
Dall’indagine effettuata dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori è emerso che la maggior parte degli italiani trascorrerà la cena della Vigilia di Natale a casa propria, o in quella di parenti e amici. Solo il 30,2% prenoterà uno tra pranzo di Natale e cenone della vigilia di Capodanno fuori casa, presso un ristorante o un locale adibito all’organizzazione di eventi.
Protagonisti indiscussi dei festeggiamenti saranno i piatti della tradizione, dalle ricette classiche alle immancabili rivisitazioni. Come di consueto l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato i costi che le famiglie sosterranno per organizzare le cene della Vigilia di Natale e di Capodanno, prendendo in considerazione due tipologie di menu, una standard e una più economica e, quest’anno, anche un menu “ristretto”, con alcuni tagli alle portate.
La spesa media per il menu “classico” della cena di Natale (Tab.1.1) sarà di 46,41 euro a persona, con un incremento del +5% rispetto allo scorso anno, mentre per il menu low cost (Tab.1.2) la cifra si attesterà a quota 26,52 euro a persona, con un aumento del +2% rispetto al 2024.
Per quanto riguarda invece il cenone di Capodanno, il menu classico (Tab.2.1) costerà 57,82 euro a persona (+2% rispetto al 2024). Il menu più economico prevede una spesa di 32,84euro a testa (+2% rispetto al 2024).
In entrambi i casi le opzioni più economiche implicheranno una spesa inferiore del 43% rispetto al menu classico.
Gli aumenti più significativi riguardano, oltre al pesce, la frutta e i dolci.
Vista la situazione di stallo dei redditi e di costante aumento dei prezzi, specialmente nel settore alimentare, le famiglie saranno costrette ad operare delle rinunce: per questo, per la prima volta, abbiamo monitorato anche i costi del menu “ristretto”, con tagli ad alcune portate. Optando per tale soluzione il risparmio ammonterà, a Natale, al -52% rispetto al menu tradizionale, a Capodanno, al -61% rispetto al classico cenone.
Per risparmiare su tali costi si consiglia di approfittare delle numerose occasioni e promozioni proposte in questi giorni dagli esercizi commerciali e di rivolgersi ai punti di vendita diretta, dove è possibile acquistare prodotti di qualità ad un prezzo più accessibile. Aumenta anche il ricorso a prodotti surgelati (il cui costo è comunque in crescita), visti i costi elevati dei prodotti ittici.
Di seguito riportiamo le tabelle di Federconsumatori con i costi in dettaglio e alcuni consigli dell’associazione per scegliere prodotti di qualità ed evitare gli sprechi.
|Natale menu con tagli
|-16% rispetto a menu economico
|-52% rispetto a menu tradizionale
|Capodanno menu con tagli
|-31% rispetto a menu economico
|-61% rispetto a menu tradizionale
|2024
|2025
|Var. %
|Natale
|€ 44,35
|46,41
|5%
|Capodanno
|€ 56,70
|57,82
|2%
|Natale menu economico
|€ 25,81
|26,52
|3%
|Capodanno menu economico
|€ 32,06
|32,84
|2%
I costi indicati sono per 1 persona
Tab. 1.1
|CENA DI NATALE 2025
|CONSUMO PRO CAPITE
|COSTO AL KG./L. IN €
|COSTO
|Insalata di mare
|1 etto e ½
|€ 36,98
|€ 5,55
|Spaghetti
|1 etto
|€ 3,26
|€ 0,33
|Zuppa di pesce
|2 etti
|€ 56,25
|€ 11,25
|Spigola
|2 etti
|€ 30,25
|€ 6,06
|Patate
|2 etti
|€ 2,15
|€ 0,44
|Insalata verde mista
|1 etto
|€ 12,47
|€ 1,25
|Frutta
|2 etti
|€ 6,69
|€ 1,34
|Frutta secca
|½ etto
|€ 21,62
|€ 1,08
|Vino da tavola doc
|½ bottiglia
|€ 16,99
|€ 8,49
|2 bicchieri di spumante
|1/5 litro
|€ 19,99
|€ 3,99
|2 fette di panettone
|¼
|€ 16,69
|€ 4,17
|Caffè (compresa preparazione)
|1 capsula
|€ 69,80
|€ 0,39
|1 superalcolico
|1 bicchierino
|€ 38,60
|€ 2,07
|Totale
|€ 46,41
|Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni
|€ 278,45
Tab. 1.2
|CENA DI NATALE 2025 – Menu economico
|CONSUMO PRO CAPITE
|COSTO AL KG./L. IN €
|COSTO
|Alici marinate
|1 etto
|€ 35,32
|€ 3,33
|Spaghetti
|1 etto
|€ 3,26
|€ 0,31
|Preparato di mare per spaghetti
|80 grammi
|€ 23,96
|€ 1,91
|Trota
|3 etti
|€ 12,99
|€ 3,89
|Patate
|2 etti
|€ 2,15
|€ 0,44
|Insalata di carote
|1 etto
|€ 2,18
|€ 0,22
|Frutta
|2 etti
|€ 6,69
|€ 1,34
|Frutta secca
|½ etto
|€ 21,62
|€ 1,08
|Vino da tavola
|½ bottiglia
|€ 9,93
|€ 4,97
|2 bicchieri di spumante (economico)
|1/5 litro
|€ 12,00
|€ 2,40
|2 fette di panettone
|¼
|€ 16,69
|€ 4,17
|Caffè (compresa preparazione)
|1 capsula
|€ 69,80
|€ 0,39
|1 superalcolico
|1 bicchierino
|€ 38,60
|€ 2,07
|Totale
|€ 26,52
|Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni
|€ 159,12
Tab. 2.1
|CENONE DI CAPODANNO 2025
|CONSUMO PRO CAPITE
|COSTO AL KG./L. IN €
|COSTO
|Insalata russa
|1 etto e ½
|€ 16,69
|€ 2,49
|Salmone affumicato
|1 etto e ½
|€ 62,50
|€ 9,38
|Pasta fresca
|1 etto
|€ 21,00
|€ 2,10
|Vongole
|2 etti e ½
|€ 31,80
|€ 7,95
|Anguilla – capitone
|1 etto
|€ 27,80
|€ 2,78
|Orata
|2 etti
|€ 26,50
|€ 5,30
|Zampone
|2 etti
|€ 16,99
|€ 3,38
|Lenticchie (qualità elevata)
|2 etti
|€ 14,56
|€ 2,91
|Frutta
|2 etti
|€ 6,69
|€ 1,34
|Frutta secca
|½ etto
|€ 21,62
|€ 1,08
|Vino da tavola doc
|½ bottiglia
|€ 16,99
|€ 8,49
|2 bicchieri di spumante
|1/5 litro
|€ 19,99
|€ 3,99
|2 fette di panettone
|¼
|€ 16,69
|€ 4,17
|Caffè (compresa preparazione)
|1 capsula
|€ 69,80
|€ 0,39
|1 superalcolico
|1 bicchierino
|€ 38,60
|€ 2,07
|Totale a persona
|€ 57,82
|Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni
|€ 346,92
Tab. 2.2
|CENONE DI CAPODANNO 2025 – menu economico
|CONSUMO PRO CAPITE
|COSTO AL KG./L. IN €
|COSTO
|Insalata russa
|1 etto e ½
|€ 16,69
|€ 2,49
|Alici marinate
|1 etto
|€ 35,32
|€ 3,33
|Spaghetti
|1 etto
|€ 3,26
|€ 0,31
|Preparato di mare per spaghetti
|80 grammi
|€ 23,96
|€ 1,91
|Anguilla – capitone
|1 etto
|€ 27,80
|€ 2,78
|Zampone
|2 etti
|€ 16,99
|€ 3,38
|Lenticchie
|2 etti
|€ 9,45
|€ 1,85
|Frutta
|2 etti
|€ 6,69
|€ 1,34
|Frutta secca
|½ etto
|€ 21,62
|€ 1,08
|Vino da tavola doc
|½ bottiglia
|€ 10,69
|€ 5,34
|2 bicchieri di spumante (economico)
|1/5 litro
|€ 12,00
|€ 2,40
|2 fette di panettone
|¼
|€ 16,69
|€ 4,17
|Caffè (compresa preparazione)
|1 capsula
|€ 69,80
|€ 0,39
|1 superalcolico
|1 bicchierino
|€ 38,60
|€ 2,07
|Totale a persona
|€ 32,84
|Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni
|€ 197,04