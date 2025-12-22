lunedì, Dicembre 22, 2025
Cenone 2025: costo del menu aumenta, +5% per la Vigilia di Natale e +2% per Capodanno

Di redazione

Siamo ormai alle porte delle festività di fine anno e, tra i prezzi del pesce alle stelle e quello dei panettoni lievitati oltre misure, le famiglie devono fare i conti con i preparativi del menu delle feste. Anche quest’anno si farà particolare attenzione al risparmio e ad evitare inutili e costosi sprechi.

Sulle tavole delle feste, inoltre, le famiglie opereranno dei tagli importanti: riducendo quantità e qualità (il 31% ridurrà di almeno una portata il classico cenone).

Dall’indagine effettuata dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori è emerso che la maggior parte degli italiani trascorrerà la cena della Vigilia di Natale a casa propria, o in quella di parenti e amici. Solo il 30,2% prenoterà uno tra pranzo di Natale e cenone della vigilia di Capodanno fuori casa, presso un ristorante o un locale adibito all’organizzazione di eventi.

Protagonisti indiscussi dei festeggiamenti saranno i piatti della tradizione, dalle ricette classiche alle immancabili rivisitazioni. Come di consueto l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato i costi che le famiglie sosterranno per organizzare le cene della Vigilia di Natale e di Capodanno, prendendo in considerazione due tipologie di menu, una standard e una più economica e, quest’anno, anche un menu “ristretto”, con alcuni tagli alle portate.

La spesa media per il menu “classico” della cena di Natale (Tab.1.1) sarà di 46,41 euro a persona, con un incremento del +5% rispetto allo scorso anno, mentre per il menu low cost (Tab.1.2) la cifra si attesterà a quota 26,52 euro a persona, con un aumento del +2% rispetto al 2024.

Per quanto riguarda invece il cenone di Capodanno, il menu classico (Tab.2.1) costerà 57,82 euro a persona (+2% rispetto al 2024). Il menu più economico prevede una spesa di 32,84euro a testa (+2% rispetto al 2024).

In entrambi i casi le opzioni più economiche implicheranno una spesa inferiore del 43% rispetto al menu classico.

Gli aumenti più significativi riguardano, oltre al pesce, la frutta e i dolci.

Vista la situazione di stallo dei redditi e di costante aumento dei prezzi, specialmente nel settore alimentare, le famiglie saranno costrette ad operare delle rinunce: per questo, per la prima volta, abbiamo monitorato anche i costi del menu “ristretto”, con tagli ad alcune portate. Optando per tale soluzione il risparmio ammonterà, a Natale, al -52% rispetto al menu tradizionale, a Capodanno, al -61% rispetto al classico cenone.

Per risparmiare su tali costi si consiglia di approfittare delle numerose occasioni e promozioni proposte in questi giorni dagli esercizi commerciali e di rivolgersi ai punti di vendita diretta, dove è possibile acquistare prodotti di qualità ad un prezzo più accessibile. Aumenta anche il ricorso a prodotti surgelati (il cui costo è comunque in crescita), visti i costi elevati dei prodotti ittici.

Di seguito riportiamo le tabelle di Federconsumatori con i costi in dettaglio e alcuni consigli dell’associazione per scegliere prodotti di qualità ed evitare gli sprechi.

Natale menu con tagli-16% rispetto a menu economico-52% rispetto a menu tradizionale
Capodanno menu con tagli-31% rispetto a menu economico-61% rispetto a menu tradizionale
20242025Var. % 
Natale €                                   44,3546,415% 
Capodanno €                                   56,7057,822% 
Natale menu economico €                                   25,8126,523%
Capodanno menu economico €                                   32,0632,842%

I costi indicati sono per 1 persona

Tab. 1.1

CENA DI NATALE 2025CONSUMO PRO CAPITECOSTO AL KG./L. IN €COSTO 
Insalata di mare1 etto e ½ €                                 36,98 €               5,55
Spaghetti1 etto €                                    3,26 €               0,33
Zuppa di pesce2 etti €                                 56,25 €            11,25
Spigola2 etti €                                 30,25 €               6,06
Patate2 etti €                                    2,15 €               0,44
Insalata verde mista1 etto €                                 12,47 €               1,25
Frutta2 etti €                                    6,69 €               1,34
Frutta secca½ etto €                                 21,62 €               1,08
Vino da tavola doc½ bottiglia €                                 16,99 €               8,49
2 bicchieri di spumante1/5 litro €                                 19,99 €               3,99
2 fette di panettone¼ €                                 16,69 €               4,17
Caffè (compresa preparazione)1 capsula €                                 69,80 €               0,39
1 superalcolico1 bicchierino €                                 38,60 €               2,07
Totale   €           46,41
Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni  €         278,45

Tab. 1.2

CENA DI NATALE 2025 – Menu economicoCONSUMO PRO CAPITECOSTO AL KG./L. IN €COSTO 
Alici marinate1 etto €                             35,32 €               3,33
Spaghetti1 etto €                               3,26 €               0,31
Preparato di mare per spaghetti80 grammi €                             23,96 €               1,91
Trota3 etti €                             12,99 €               3,89
Patate2 etti €                               2,15 €               0,44
Insalata di carote1 etto €                               2,18 €               0,22
Frutta2 etti €                               6,69 €               1,34
Frutta secca½ etto €                             21,62 €               1,08
Vino da tavola½ bottiglia €                               9,93 €               4,97
2 bicchieri di spumante (economico)1/5 litro €                             12,00 €               2,40
2 fette di panettone¼ €                             16,69 €               4,17
Caffè (compresa preparazione)1 capsula €                             69,80 €               0,39
1 superalcolico1 bicchierino €                             38,60 €               2,07
Totale   €          26,52
Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni   €        159,12

Tab. 2.1

CENONE DI CAPODANNO 2025CONSUMO PRO CAPITECOSTO AL KG./L. IN €COSTO 
Insalata russa 1 etto e ½ €                                 16,69 €            2,49
Salmone affumicato1 etto e ½ €                                 62,50 €            9,38
Pasta fresca1 etto €                                 21,00 €            2,10
Vongole2 etti e ½ €                                 31,80 €            7,95
Anguilla – capitone1 etto €                                 27,80 €            2,78
Orata2 etti €                                 26,50 €            5,30
Zampone2 etti €                                 16,99 €            3,38
Lenticchie (qualità elevata)2 etti €                                 14,56 €            2,91
Frutta2 etti €                                    6,69 €            1,34
Frutta secca½ etto €                                 21,62 €            1,08
Vino da tavola doc½ bottiglia €                                 16,99 €            8,49
2 bicchieri di spumante1/5 litro €                                 19,99 €            3,99
2 fette di panettone¼ €                                 16,69 €            4,17
Caffè (compresa preparazione)1 capsula €                                 69,80 €            0,39
1 superalcolico1 bicchierino €                                 38,60 €            2,07
Totale a persona   €       57,82
Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni  €     346,92

Tab. 2.2

CENONE DI CAPODANNO 2025 – menu economicoCONSUMO PRO CAPITECOSTO AL KG./L. IN €COSTO 
Insalata russa 1 etto e ½ €                                    16,69 €               2,49
Alici marinate1 etto €                                    35,32 €               3,33
Spaghetti1 etto €                                       3,26 €               0,31
Preparato di mare per spaghetti80 grammi €                                    23,96 €               1,91
Anguilla – capitone1 etto €                                    27,80 €               2,78
Zampone2 etti €                                    16,99 €               3,38
Lenticchie2 etti €                                       9,45 €               1,85
Frutta2 etti €                                       6,69 €               1,34
Frutta secca½ etto €                                    21,62 €               1,08
Vino da tavola doc½ bottiglia €                                    10,69 €               5,34
2 bicchieri di spumante (economico)1/5 litro €                                    12,00 €               2,40
2 fette di panettone¼ €                                    16,69 €               4,17
Caffè (compresa preparazione)1 capsula €                                    69,80 €               0,39
1 superalcolico1 bicchierino €                                    38,60 €               2,07
Totale a persona   €         32,84
Cena per una famiglia di 4 + 2 nonni  €       197,04
