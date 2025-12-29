Capodanno 2025. “Attesi oltre 400 mila ospiti negli agriturismi italiani”

“Sono oltre 400mila gli ospiti attesi negli agriturismi italiani per il Capodanno 2025, in crescita del 5% rispetto allo scorso anno, grazie anche alla tendenza a voler festeggiare in un’atmosfera più raccolta, lontano dal caos delle città, all’insegna di esperienze enogastronomiche più originali”.

Sono queste le previsioni di Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra, in occasione dell’appuntamento del 31 dicembre con la maggior parte delle 26mila strutture agrituristiche sparse sul territorio nazionale che registra il tutto esaurito.

La tavola tradizionale, alla base dell’iscrizione della cucina italiana tra i Patrimoni dell’Unesco, e il buon cibo restano il motivo principale della scelta dell’agriturismo, che negli ultimi anni ha comunque ampliato la propria offerta puntando su un turismo esperienziale capace di intercettare i nuovi trend del settore. Tra le attività più apprezzate spiccano l’equitazione, i corsi di cucina, le passeggiate e le attività nei boschi e i “cammini” a cavallo, in bicicletta o a piedi alla scoperta dei tesori nascosti del territorio.

Cresce anche l’interesse verso le visite nei luoghi di produzione: un turista su tre entra in una cantina, uno su quattro sceglie un caseificio, un frantoio o un birrificio. Un fenomeno che contribuisce al valore del turismo enogastronomico, stimato in circa 40 miliardi di euro l’anno tra effetti diretti e indiretti, secondo l’ultimo report di Roberta Garibaldi.

In merito a queste previsioni, è intervenuta direttamente Dominga Cotarella, presidente di Campagna Amica e Terranostra, affermando: “Le previsioni per il capodanno confermano un 2025 assolutamente eccezionale per il settore agrituristico, con un bilancio largamente positivo, che ne conferma il ruolo da protagonista nella vacanza Made in Italy, con numeri in costante crescita. Con il cibo che resta la principale motivazione dei viaggi in Italia accanto all’arte, l’agriturismo è la tipologia di vacanza che più di ogni altre incarna i valori del Made in Italy, agli occhi degli stranieri ma ormai anche degli italiani, con un peso non solo economico ma anche culturale sempre più importante per il Sistema Paese”.

(Fonte: Coldiretti)