martedì, Dicembre 30, 2025
Stranger Things, Elon Musk e il coming out di Will: “inopportuno e non necessario”

Il finale di Stranger Things non ha soltanto chiuso una delle serie più iconiche degli ultimi dieci anni.

Dopo l’episodio 7 della quinta stagione – e in particolare dopo il coming out di Will Byers – il giudizio del pubblico ha subito un brusco scarto. Sulle principali piattaforme di rating, l’episodio è rapidamente scivolato tra i meno apprezzati dell’intera stagione, segnando una discontinuità evidente rispetto alla media dei voti precedenti.

A riportare il dato è anche IMDb, mentre sui social si è sviluppata una reazione parallela fatta di parodie, commenti ironici e letture fortemente polarizzate del personaggio di Will. Un clima che ha contribuito ad amplificare la percezione di una frattura tra racconto e ricezione.

In questo contesto è intervenuto anche Elon Musk, che con un commento pubblicato su X ha sintetizzato una posizione già molto diffusa:

“It’s completely unnecessary and forced on audiences who just want to enjoy some basic sci-fi.”
(“È completamente inutile e imposto a un pubblico che vuole solo godersi un po’ di fantascienza di base.”)

Una frase secca, priva di sfumature, che riflette il pensiero di molti spettatori. Secondo questa lettura, la scena del coming out rappresenterebbe un passaggio inopportuno per l’economia della trama, inserito più per attirare attenzione e alimentare il dibattito che per rispondere a una reale necessità narrativa. Un tema che, peraltro, la serie aveva già affrontato in modo implicito e progressivo nelle stagioni precedenti.

Il nodo, forse, non è il coming out in sé, ma il modo in cui viene percepito all’interno della narrazione e come è stato reso. Non tutte le storie reagiscono allo stesso modo quando il racconto lascia spazio al messaggio, e non tutti i personaggi reggono lo stesso carico simbolico.

Un aspetto che abbiamo già analizzato più approfonditamente nell’articolo Due coming out, due Stranger Things: quando il racconto conta più del messaggio, dove emerge come non sia tanto cosa viene raccontato a dividere il pubblico, ma come e quando quel racconto viene inserito nella struttura della storia.

