mercoledì, Dicembre 31, 2025
Bici elettrica truccata sulla ciclabile: sequestrata dalla Polizia locale Trento, multa da 1.200 euro

Procedeva sulla pista ciclabile senza bisogno di pedalare e a una velocità decisamente anomala. Per questo, nella tarda mattinata di oggi, gli agenti della Polizia locale di Trento hanno sequestrato una bicicletta elettrica risultata irregolare durante un controllo effettuato in via Brennero.

A insospettire gli operatori è stata sia l’andatura del mezzo, nettamente superiore a quella consentita per una normale e-bike, sia il funzionamento del motore, che permetteva al veicolo di muoversi autonomamente senza la pedalata assistita prevista dalla normativa. La bici circolava infatti come un vero e proprio ciclomotore, pur transitando su una pista ciclabile.

Alla guida del mezzo c’era un uomo di 41 anni, che indossava un casco da moto. Fermato per un controllo, il conducente ha ammesso di aver acquistato la bicicletta su un sito di e-commerce cinese e di essere consapevole della sua irregolarità. Gli accertamenti successivi hanno confermato i sospetti degli agenti: la bici era stata modificata e poteva raggiungere una velocità massima di 85 chilometri orari.

Alla luce delle violazioni riscontrate, il veicolo è stato posto sotto sequestro. Al proprietario sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 1.200 euro.

