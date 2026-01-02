Scadenza Dichiarazione RED 2026: ecco quando presentarla

C’è una data che per molti pensionati rischia di passare sotto traccia, ma che può incidere in modo diretto sull’importo della pensione: 28 febbraio 2026. Entro quella scadenza, chi percepisce prestazioni collegate al reddito è tenuto a comunicare all’INPS i redditi relativi all’anno 2023, attraverso la cosiddetta Dichiarazione RED.

Non è un adempimento formale né una richiesta facoltativa. Serve all’Istituto per verificare se le integrazioni e le maggiorazioni economiche continuano a spettare e in quale misura. In assenza di questa comunicazione, l’INPS non è in grado di confermare il diritto alle prestazioni collegate al reddito, con il rischio concreto di sospensioni o riduzioni.

Negli ultimi anni l’INPS ha cercato di rendere questa procedura meno macchinosa, puntando sulla digitalizzazione. Il fulcro è il servizio RED precompilato, accessibile dall’area riservata MyINPS. Il pensionato può trovare già inseriti i dati reddituali comunicati in passato, verificarli, confermarli oppure correggerli e integrarli. Durante la compilazione è presente anche un assistente virtuale che guida passo dopo passo, pensato soprattutto per chi ha poca familiarità con gli strumenti online.

Per accompagnare chi non ha ancora trasmesso i redditi 2023, l’INPS ha introdotto una videoguida personalizzata, rivolta a circa 680 mila pensionati. Il video spiega in modo diretto perché la dichiarazione è necessaria, quali redditi devono essere indicati e cosa può accadere in caso di mancato invio. Non si limita all’informazione: al termine della visione, un collegamento diretto consente di accedere immediatamente al servizio RED precompilato, riducendo il rischio di rinvii o dimenticanze.

La videoguida è disponibile all’interno di MyINPS, sull’app INPS, tramite l’app IO oppure attraverso il link o il QR code presenti nelle lettere di sollecito inviate dall’Istituto. Le notifiche vengono segnalate via SMS o e-mail a chi ha registrato i propri contatti.